El acusado, en la sala de vistas de la Audiencia Provincial, en la primera sesión de juicio. Juan Marín
Juicio por el crimen de Los Lirios

«Nadie se suicida con seis puñaladas profundas en el cuerpo», apunta la Fiscalía

La defensa del acusado, dirigiéndose a los miembros del jurado, ha dicho: «Este es un juicio de sospechas. No verán ninguna prueba que sostenga las absurdas teorías de las acusaciones», «se ha fabricado un culpable»

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:50

Comenta

Primera jornada de juicio por el crimen de Los Lirios y cada una de las partes han expuesto sus versiones iniciales. Mientras que para la ... Fiscalía y la acusación particular no hay duda de que es un asesinato, para la defensa de A. E. M., Bárbara Royo, abogada reconocida por su trabajo en casos mediáticos como la defensa de José Bretón, «este es un juicio de sospechas. No verán ninguna prueba que sostenga las absurdas teorías de las acusaciones», ha detallado dirigiéndose a los miembros del jurado. En este caso, ha añadido, «la policía se ha montado una película y la ha comprado la Fiscalía».

