«Nadie se suicida con seis puñaladas profundas en el cuerpo», apunta la Fiscalía

Primera jornada de juicio por el crimen de Los Lirios y cada una de las partes han expuesto sus versiones iniciales. Mientras que para la ... Fiscalía y la acusación particular no hay duda de que es un asesinato, para la defensa de A. E. M., Bárbara Royo, abogada reconocida por su trabajo en casos mediáticos como la defensa de José Bretón, «este es un juicio de sospechas. No verán ninguna prueba que sostenga las absurdas teorías de las acusaciones», ha detallado dirigiéndose a los miembros del jurado. En este caso, ha añadido, «la policía se ha montado una película y la ha comprado la Fiscalía».

La letrada, que sostiene la inocencia de su defendido, ha recordado casos como el de Dolores Vázquez, que fue condenada por el asesinato de Rocío Wanninkhof en 1999, pero fue absuelta y liberada posteriormente tras la detención del verdadero asesino, Tony King.

En cuanto a los hechos, ha criticado el atestado elaborado en este caso por dos agentes, «que llegó a fabular que hubo una violación postmorten». Ha cuestionado que el acusado en apenas unas horas pudiera viajar de madrugada de Gumiel (Burgos), donde vivía su hijo, a Logroño, asesinar a su mujer, «violarla», regresar a Gumiel y de nuevo por la tarde en la capital riojana.

Según la letrada, la policía no investigó más perfiles genéticos, ni cotejó más muestras de adn y pelos halladas en la víctima. En las cámaras tampoco aparece el acusado entrando en el domicilio en la madrugada del 13 de octubre de 2020. «Pudo ser cualquiera que tuviera un motivo», ha indicado. «Una investigación no sólo defectuosa, fallida y errónea, sino también tendenciosa y falsa», ha concluido.

En su opinión, «se ha fabricado un culpable, como en la serie americana Making a murderer», hasta tal punto que la juez que instruyó el caso no le envió a prisión provisional y en la actualidad se encuentra en libertad.

Por contra, para la Fiscalía el detonante del asesinato era la relación entre Mercedes y su marido. «El matrimonio estaba roto, Merche no era feliz y había manifestado su derecho de separarse pero temía la reacción de su marido», ha explicado el fiscal. Según su versión, el 11 de octubre de 2020 el procesado viajó a la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado para ayudar a su hijo en las labores de vendimia y en la madrugada del 13 de octubre regresó al domicilio, en el Parque de Los Lirios en Logroño, que compartía con su esposa Mercedes, de 56 años.

Una vez en casa, mantuvo una discusión con Mercedes al conocer su decisión firme de poner fin a su matrimonio. Fue entonces cuando, según el fiscal, movido «por el sentimiento de posesión sobre la misma y con la intención de acabar con su vida, la atacó de forma sorpresiva con un arma blanca de tipo cortopunzante» en tórax y abdomen causándole la muerte. Después, según la Fiscalía, volvió a Gumiel de Mercado donde llegó a primera hora de la mañana del 13 de octubre. Por la tarde, regresó de nuevo a su casa, llamó al 112 y dijo que «Merche se había suicidado» y a uno de los hermanos de la víctima le comentó: «Menuda me la ha preparado tu hermana».

El relato de A. E. M. condicionó a la policía y de ahí que en un primer momento no se investigara como asesinato. Era todo confuso, en la vivienda había cajones revueltos y un bolso en el suelo, por lo que también se barajó el robo. Además, una semana después del suceso, el procesado se presentó en comisaría y dijo que un amigo tenía llaves de la casa.

Unas maniobras de distracción, «era una escena manipulada», ha detallado, «nadie se suicida de pie en dos habitaciones con seis puñaladas profundas en el cuerpo». De acuerdo con su versión, «Merche murió degollada, no se suicidó porque el 14 iba a pasar un tribunal médico con la ilusión de volver a trabajar otra vez».

La acusación particular, ejercida por los ocho hermanos de la víctima, mantiene una versión similar a la de la Fiscalía, pero en su caso puntualiza que aunque la pareja continuaba casada, apenas hacían vida en común. Mercedes había comentado a sus hermanas, a su sobrina y a una compañera de trabajo que quería divorciarse, una decisión a la que el procesado se oponía. Este sería, según su versión, el motivo que desencadenó el crimen. A su juicio, el acusado es autor de un delito de asesinato cometido con alevosía y con las agravantes de parentesco y de género. El letrado reclama que se le imponga una pena de 22 años de cárcel por el asesinato y que se le prohiba aproximarse a menos de 500 metros de los hermanos para quienes pide, además, una indemnización de 30.000 euros para cada uno.

La defensa niega los hechos y sostiene que no sucedieron tal y como los relatan las acusaciones, por tanto, considera que no hay delito. En cualquier caso, en el «improbable» caso de que se considerase que ha cometido los hechos entiende que concurriría la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.