Las claves del crimen de Los Lirios El marido de Mercedes encara, desde el lunes, 22 años de prisión por su asesinato; en un caso con más dudas que certezas

Este lunes se sentará en el banquillo de los acusados un hombre procesado por asesinar a su mujer, Mercedes, de 56 años, en la madrugada del 13 de octubre en el domicilio familiar en el logroñés barrio de los Lirios. Este es básicamente el resumen de los escasos datos que han trascendido de un caso con más incertidumbres que certezas y en el que los nueve miembros del jurado tendrán que hilvanar las claves que rodean a un suceso que pasó inadvertido hasta un año después. Se cometió en plena pandemia, de hecho, diez días después del crimen La Rioja cerró sus fronteras y el 25 del mismo mes se declaró el segundo estado de alarma. No hubo noticias de lo ocurrido hasta el 2 de noviembre de 2021.

Ese día, cuando La Rioja continuaba conmocionada por el asesinato del pequeño Álex en Lardero cometido el 28 de octubre, saltaron todas las alarmas. Su verdugo, Francisco Javier Almeida podría estar implicado en la muerte violenta de una mujer un año antes. ¿Quién era ella? ¿Qué había sucedido? ¿Por qué no había trascendido nada del caso? El cotejo de las huellas descartó la autoría y la hipótesis del doble crimen que lo cierto es que se había barajado con poca fuerza –incluso se difundió que pudo formar parte de la estrategia del abogado– fue desechada por completo. La confusión inicial dio paso a los primeros datos: ella era Mercedes, tenía 56 años, había aparecido muerta en su casa y su marido era el principal sospechoso. Ese mismo día el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) informó de que tras casi un año de pesquisas el caso había pasado del Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño al de Violencia sobre la Mujer en septiembre de ese mismo año.

Nada más se supo hasta mayo del año siguiente. El Ministerio de Igualdad, que entonces pilotaba Irene Montero, incluyó a Mercedes como víctima en el sistema Viogen. La constatación estadística de un hecho ya confirmado meses atrás provocó una cascada de reacciones políticas y prisas en condenar los hechos. La Delegación del Gobierno en La Rioja lo reconfirmó el 13 de ese mes en una nota de prensa, convocó un minuto de silencio por el asesinato de una mujer del que ya se tenía constancia y el Ayuntamiento de Logroño envió una nota de prensa condenando enérgicamente un crimen machista que, horas después, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) no confirmaba como tal. No solo eso, sino que además advirtió de que la investigación aún continuaba abierta y de que el marido de la víctima, aunque como investigado, estaba en libertad con la obligación de presentarse en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes.

11 de octubre de 2020 El acusado A.E.M. viaja a la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado para ayudar a su hijo en la vendimia. Madrugada del 13 de octubre de 2020 A.E.M. regresa a su domicilio, en el barrio de los Lirios, discute con su mujer porque ella quiera acabar con su matrimonio y él le ataca de manera sorpresiva con un arma blanca. Después vuelve a Gumiel de Mercado. 2 de noviembre de 2021 El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja informó de que la muerte de Mercedes había pasado del juzgado de instrucción número 2 al de Violencia sobre la Mujer en septiembre de ese mismo año. Mayo de 2022 Igualdad incluyó a Mercedes entre las víctimas en el sistema Viogen. La Delegación del Gobierno en La Rioja convoca una concentración de repulsa por el asesinato, pese a que el sospechoso se encontraba en libertad. Abril de 2024 La juez autoriza la salida del cuerpo de Mercedes de la morgue, donde permaneció más de tres años. AUX STEP FOR JS

La entonces presidenta del Ejecutivo regional, Concha Andreu, abonó la confusión sobre este asunto asegurando que las discrepancias entre versiones obedecían a un «fallo en la coordinación policial y judicial». María Marrodán, por entonces delegada del Gobierno, enmendaba a la mandataria y rechazaba el «fallo de comunicación». «Se trata de ámbitos diferentes, sin más; no es que sea un fallo de comunicación o no», señaló. «El ámbito judicial es uno y el ámbito policial es otro», incidió.

El jefe superior de Policía, Manuel Laguna, desveló algunos detalles de un caso que en un primer momento se investigó como suicidio porque «así lo dijo el cónyuge» cuando alertó de que su mujer, con la que tenía varios hijos mayores de edad, había fallecido. La trayectoria de las heridas por arma blanca que presentaba la víctima descartaron el suicidio y los análisis toxicológicos posteriores sobre los restos de ADN encontrados en la mujer apuntaban a su pareja, así que fue detenido, le leyeron los derechos por homicidio y pasó a disposición judicial. «A efectos policiales allí acabó la actuación. Poco después, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), Javier Marca, tachó de «precipitado» calificar como crimen machista el asesinato de esta mujer.

La instrucción ardua y compleja continuó hasta abril de 2024. Entonces la juez autorizó la salida del cuerpo de Mercedes de la morgue, donde había permanecido más de tres años, y elevó el caso a la Audiencia Provincial para sentar en el banquillo al principal sospechoso: A.E.M., marido de Mercedes.

Reporta un error