Barrio de Los Lirios, en Logroño, donde vivía Mercedes y donde supuestamente se cometió el crimen Justo Rodríguez

El crimen de Los Lirios, a las puertas de ser juzgado, cinco años después

El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en su domicilio el 13 de octubre de 2020, se enfrenta a 22 años de cárcel por su asesinato

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:30

Cuando se cumplen cinco años, el crimen de los Lirios llegará el próximo lunes a la Audiencia Provincial. A partir de ese día y a lo largo de diez sesiones, el marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en su domicilio el 13 de otubre de 2020, se enfrenta desde el banquillo de los acusados a 22 años de cárcel.

El fiscal, en su escrito de acusación, pide, además, que se tengan en cuenta las agravantes de parentesco y de «haber cometido el hecho por razón de su género». Reclama también 10 años de libertad vigilada para el acusado una vez cumpla la condena. Y en concepto de responsabilidad civil, una indemnización de 50.000 euros para el hijo de ambos y 10.000 euros para cada uno de los ocho hermanos de la víctima.

Los hechos, que serán juzgados por un jurado popular, arrancan el 11 de octubre de 2020. Ese día, el acusado, A. E. M., viajó a la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado para ayudar en las labores de vendimia a su hijo y en la madrugada del 13 de octubre regresó al domicilio, en el Parque de Los Lirios en Logroño, que compartía con su esposa Mercedes de 56 años de edad.

Una vez en casa, siempre según la versión de la Fiscalía, mantuvo una discusión con Mercedes al conocer su decisión firme de poner fin a su matrimonio. Fue entonces cuando, según el fiscal, movido «por el sentimiento de posesión sobre la misma y con la intención de acabar con su vida, la atacó de forma sorpresiva con un arma blanca de tipo cortopunzante» en tórax y abdomen causándole la muerte. Después, según la Fiscalía, volvió a Gumiel de Mercado donde llegó a primera hora de la mañana del 13 de octubre.

