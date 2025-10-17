Las noticias imprescindibles Estos son los temas que han marcado la actualidad del viernes

La Rioja Viernes, 17 de octubre 2025, 21:03 Comenta Compartir

La Rioja Uno de cada tres menores riojanos, 18.000, en riesgo de pobreza o exclusión social

Ampliar

La EAPN, que calcula más de 73.000 personas en vulnerabilidad en la región, destaca que dos de cada cinco tienen dificultades para llegar a fin de mes.

Trabajo Los sindicatos rechazan el ERTE de ZF en Alfaro por «carecer de justificación»

Los representantes de los trabajadores piden más documentación para estudiarla antes de decidir si van a una negociación con la empresa.

Trabajo La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité

Ampliar

Más de un centenar de trabajadores se concentran en la fábrica de El Sequero para reivindicar más días de permiso y mejores salarios, «unas condiciones como en Sevilla», reclaman los sindicatos.

Intenacional Trump recibe a Zelenski en la Casa Blanca con pocas expectativas de rearmar Ucrania

El presidente de EE UU cree que la «mala sangre» entre los líderes ruso y ucraniano «retrasa un acuerdo» mientras su invitado afirma que Putin «no está preparado para la paz».

Internacional «España no ha sido leal con la OTAN y debe ser reprendida», insiste Trump

El presidente de EE UU vuelve a criticar al Gobierno de Sánchez por no elevar el gasto militar aunque esta vez no habla de «expulsar» al país de la Alianza.

Logroño Una zona verde inundable de ocho hectáreas en El Horcajo, solución para las lluvias extremas en Yagüe

Ampliar

La opción elegida, de momento anteproyecto, consiste en la creación de una mota y una balsa con 20.000 metros cúbicos de capacidad que se evacuarán de forma controlada.

Logroño Bynds cuelga su cartel en la plaza del Mercado 'recordando' a El Barato

La marca de ropa creada por la diseñadora riojana María Heras con los dibujos de su hijo abrirá tienda donde las históricas confecciones.

Fútbol Órdago de los futbolistas con parones simbólicos este fin de semana por el partido de Miami

La AFE anuncia que, al inicio de cada encuentro, los jugadores protestarán «por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga» en relación al Villarreal-Barça.

Sucesos El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango

Ampliar

El caso fue archivado en un primer momento, más tarde fue reabierto como un accidente y ahora no se descarta el homicidio.

Sociedad Fallece el polémico abogado Rodríguez Menéndez, defensor de 'El Dioni' o la 'Dulce Neus'

El mediático letrado, condenado en varias ocasiones, ha muerto en Madrid el día de sus 75 cumpleaños tras varios días ingresado.