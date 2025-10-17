LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rótulos de Bynds (Singular Creatures) y El Barato (Confecciones) en el mismo edificio. L. R.

Bynds cuelga su cartel en la plaza del Mercado 'recordando' a El Barato

La marca de ropa creada por la diseñadora riojana María Heras con los dibujos de su hijo abrirá tienda donde las históricas confecciones

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:19

Comenta

Adiós, El Barato; hola, Bynds. De febrero a octubre... la plaza del Mercado recupera cartel, el del número 23, donde la marca de ropa creada por la diseñadora riojana María Heras con los dibujos de su hijo ... aspira a seguir creciendo desde la otrora histórica tienda de confecciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Por La Rioja estrena sede y abre un nuevo ciclo «con una dirección más marcada»
  2. 2 El crimen de Los Lirios, a las puertas de ser juzgado, cinco años después
  3. 3 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  4. 4 Un error en el envío de un correo electrónico revela la investigación a un sacerdote por conductas sexuales inmorales
  5. 5

    Avanzare crece con la compra de Plásticos Karey, invierte diez millones y creará 30 empleos
  6. 6

    La metamorfosis comercial de Juan XXIII
  7. 7 Trabajo, talento y compromiso
  8. 8

    El riojano Mario Losantos sigue con su política de comprar naves en Estados Unidos para alquilar a Amazon
  9. 9 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  10. 10 UGT denuncia el bloqueo de diez ambulancias por la saturación de Urgencias del San Pedro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Bynds cuelga su cartel en la plaza del Mercado 'recordando' a El Barato

Bynds cuelga su cartel en la plaza del Mercado &#039;recordando&#039; a El Barato