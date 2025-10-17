Bynds cuelga su cartel en la plaza del Mercado 'recordando' a El Barato

Adiós, El Barato; hola, Bynds. De febrero a octubre... la plaza del Mercado recupera cartel, el del número 23, donde la marca de ropa creada por la diseñadora riojana María Heras con los dibujos de su hijo ... aspira a seguir creciendo desde la otrora histórica tienda de confecciones.

De momento, y de cara a la próxima apertura, lo que ya puede verse es el letrero que vendrá a sustituir al tristemente desaparecido a primeros de 2025, curiosamente por normativa municipal (los deseos de la propiedad se toparon con la propia Administración local).

Ampliar Colocación del letrero de Bynds este viernes. Miguel Peche

Ampliar Retirada del letrero de El Barato el pasado febrero. L. R.

Un nuevo rótulo en el que María ha optado por mantener en la medida de lo posible la esencia del antiguo, con una tipografía que recuerda al anterior negocio, uno de los clásicos del Casco Antiguo tantas y tantas veces retratado.

La artista local que reabrirá ahora el mítico local, quien de la mano de su hijo de 11 años da forma a un proyecto muy personal bautizado como 'Bynds', es consciente del lugar que ha venido a ocupar, y ha optado por no olvidarse de tan rico pasado.