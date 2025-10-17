Los sindicatos rechazan el ERTE de ZF en Alfaro por «carecer de justificación» Los representantes de los trabajadores piden más documentación para estudiarla antes de decidir si van a una negociación con la empresa

La incertidumbre sobre el futuro de los puestos de trabajo rodea a las familias vinculadas con la planta alfareña de la multinacional alemana.

Ernesto Pascual Viernes, 17 de octubre 2025, 17:03

La negociación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) planteado por la multinacional alemana ZF Aftermarket para los trabajadores de sus plantas en Alfaro –194 empleados–, Corella y Ólvega tendrá que esperar. Reunidos representantes de la empresa y de los comités sindicales este viernes por la mañana en la planta de la vecina localidad navarra de Corella, los trece delegados elegidos por los trabajadores rechazaron el ERTE presentado por la firma y reclamaron documentación adicional para poder estudiarla e ir a una negociación.

La de la mañana de este viernes ha sido la segunda reunión desde que la empresa, dedicada a la fabricación de componentes, planteó a los representantes de los trabajadores la solicitud de este ERTE. Y también desde que el 25 de agosto se materializarán despidos en las tres plantas de la zona, seis de ellos en Alfaro.

En este segundo encuentro, la comisión negociadora en representación de los trabajadores, formada por trece delegados de diversos sindicatos, ha rechazado el planteamiento presentado por la multinacional. «La parte social, tras el análisis de la documentación aportada a día de hoy, ha expresado a la empresa que este ERTE carece de justificación, y ha pedido por unanimidad su retirada», explica la comisión negociadora en la nota informativa compartida con los trabajadores de las tres factorías.

Después de este rechazo por parte de la representación social, ambas partes se han citado para una tercera reunión este próximo martes 21 de octubre, encuentro que ya estaba previsto igualmente en el calendario negociador.

Según informan los integrantes del comité de empresa de la planta de Alfaro de ZF Aftermarket, que forman parte de la comisión negociadora para este ERTE, el encuentro de este viernes se ha centrado en aspectos técnicos relacionados con las causas que ZF Aftermarket expone para solicitar este ERTE. Considerando la documentación e información aportada como escasa, la comisión ha descartado entrar a cualquier negociación. Y ha solicitado más documentación adicional para aclarar los términos de la solicitud del ERTE.

Inicialmente, y bajo el argumento expuesto de «una importante caída de la demanda, la presión de la competencia internacional y los cambios en el sector», ZF Aftermarket plantea este ERTE que afectaría a casi la totalidad de la plantilla de Alfaro, factoría especializada en la fabricación de frenos. Formaría parte de un plan de medidas anunciado hasta 2030 en todas sus plantas a lo largo de Europa para buscar ahorrar y competir.