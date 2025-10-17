LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fundador de Mango, Isak Andic. E. P.

Los Mossos investigan ahora como homicidio la muerte del fundador de Mango

Centran sus pesquisas en su hijo Jonathan, quien deja así de ser testigo y deberá volver a declarar como imputado sobre el accidente de Isak Andic, a quien acompañaba haciendo senderismo cerca de un barranco en Barcelona

R. C.

Barcelona

Jueves, 16 de octubre 2025

Comenta

Vuelco en la investigación policial sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ocurrida el pasado 14 de diciembre al caer por un ... barranco en las Cuevas del Salnitre, en el municipio barcelonés de Collbató. En un principio se pensó que había sido un trágico accidente, pero ahora los Mossos no están nada seguros y por eso han decidido ampliar sus pesquisas hacia la hipótesis de que hubiera podido ser, en realidad, un homicidio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Por La Rioja estrena sede y abre un nuevo ciclo «con una dirección más marcada»
  2. 2

    Avanzare crece con la compra de Plásticos Karey, invierte diez millones y creará 30 empleos
  3. 3

    La metamorfosis comercial de Juan XXIII
  4. 4 El crimen de Los Lirios, a las puertas de ser juzgado, cinco años después
  5. 5 «El sexo explica a mis personajes»
  6. 6 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  7. 7

    La cosecha 2025 apenas dará para elaborar 155 millones de litros de vino
  8. 8

    El riojano Mario Losantos sigue con su política de comprar naves en Estados Unidos para alquilar a Amazon
  9. 9 Un error en el envío de un correo electrónico revela la investigación a un sacerdote por conductas sexuales inmorales
  10. 10 UGT denuncia el bloqueo de diez ambulancias por la saturación de Urgencias del San Pedro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los Mossos investigan ahora como homicidio la muerte del fundador de Mango

Los Mossos investigan ahora como homicidio la muerte del fundador de Mango