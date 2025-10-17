La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité

La huelga parcial convocada en la planta de Crown Packaging Manufacturing ha arrancado «con una parada total de la producción» con lo que «por el ... momento no podemos pedir más», ha destacado este viernes el presidente del comité de empresa, Rodrigo San Juan. Más de un centenar de trabajadores, tanto del turno de mañana como de oficinas, se han concentrado a las puertas de la fábrica ubicada en el polígono industrial de El Sequero para reclamar una mejora en sus condiciones laborales, «una equiparación a las que tienen los compañeros de la planta de Dos Hermanas en Sevilla».

El paro de la mañana se desarrollará hasta las 14.00 horas y entonces arrancará la huelga en el turno de tarde, hasta las 18.00. «Hoy la fabricación estará casi todo el tiempo parada», incide San Juan, con lo que apenas saldrán envases metálicos de bebidas como refrescos o cerveza, el producto que sale de las líneas de la factoría de Agoncillo. Con una plantilla de unos 250 trabajadores, es la planta más grande del grupo -además de la de Sevilla, Crown tiene otro centro productivo en Sagunto (Valencia)- «y una referencia. Por este motivo, precisamente, exigimos respeto por parte de la dirección y unas mejores condiciones», insiste el representante de CC OO.

Ampliar Justo Rodríguez

El comite exige más días de permiso y mejores salarios. En Dos Hermanas, «la empresa les da a sus empleados cinco días de libre disposición y cuatro de ellos son pagados. Aquí ofrecen cuatro pero solo a los trabajadores que entraron a la planta a partir de 2018». Y en materia retributiva, «pedimos equiparación de sueldos porque allí son bastante superiores». Los sindicatos de la planta andaluza lograron estas mejoras en abril «y nosotros empezamos a negociar en mayo pero seguimos sin conseguir nada».

San Juan cree que «se nos ha perdido un poco el respeto por parte de la dirección» y en Sevilla «hicieron en su momento una huelga y se le volvió a tener en cuenta a la plantilla». Es lo que persiguen en El Sequero, «porque durante mucho tiempo se nos dijo que podían estar en juego las inversiones para esta planta pero ya están todas las líneas productivas implantadas y los trabajadores también han respondido».

Estos paros parciales de cuatro horas por turno que han comenzado este viernes se retomarán el lunes 20 de octubre y así será la secuencia de huelgas -viernes y lunes- durante lo que resta de mes y también en noviembre. «Confiamos en que podamos llegar a un acuerdo con la empresa porque nosotros no hemos roto la negociación», asegura el presidente del comité, que espera que la propuesta de mejora expresada por la dirección el jueves en Inspección de Trabajo «se traduzca en algo real y que satisfaga las demandas de la plantilla» para, en ese caso, desconvocar la huelga. Por el momento, esa posibilidad parece lejana.