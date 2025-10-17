LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Huelga parcial convocada en la planta de Crown Packaging Manufacturing.

La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité

Más de un centenar de trabajadores se concentran en la fábrica de El Sequero para reivindicar más días de permiso y mejores salarios, «unas condiciones como en Sevilla», reclaman los sindicatos

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:56

La huelga parcial convocada en la planta de Crown Packaging Manufacturing ha arrancado «con una parada total de la producción» con lo que «por el ... momento no podemos pedir más», ha destacado este viernes el presidente del comité de empresa, Rodrigo San Juan. Más de un centenar de trabajadores, tanto del turno de mañana como de oficinas, se han concentrado a las puertas de la fábrica ubicada en el polígono industrial de El Sequero para reclamar una mejora en sus condiciones laborales, «una equiparación a las que tienen los compañeros de la planta de Dos Hermanas en Sevilla».

