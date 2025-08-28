Noticias imprescindibles
Estos son los temas más importantes que debes leer de este jueves
Jueves, 28 de agosto 2025, 21:39
Transporte
El recorte de vuelos de Ryanair puede afectar a tres aeropuertos próximos a La Rioja
La aerolínea de bajo coste, que opera en Vitoria, Santander y Zaragoza, anunciará el miércoles qué rutas elimina para invierno
Sucesos
Detenido en Calahorra por intentar estrangular y apuñalar a su pareja y prender fuego a su vivienda
El juez decretó su ingreso en prisión provisional y sin fianza ... , y se ha abierto el correspondiente procedimiento para su expulsión del territorio nacional
Logroño
Las algas tiñen de verde partes del Ebro a su paso por la ciudad
El bajo caudal y las altas temperaturas explican la proliferación de macrófitos en varios tramos del río este verano
Sector inmobiliario
La venta de viviendas sigue desbocada en La Rioja y aumenta un 56% en un año
Las 1.684 créditos firmados hasta junio suponen la segunda mejor cifra desde el 'boom' de la burbuja inmobiliaria y están cerca del dato de 2022
El lobo ataca de nuevo en La Rioja: más de 35 ovejas muertas en las 7 Villas
El depredador ha causado daños este verano en Canales de la Sierra, Villavelayo, Mansilla, Viniegra de Abajo y de Arriba y en Ventrosa
Logroño
El parque de la antigua estación de autobuses de Logroño llevará el nombre de María Teresa Hernández
Las obras de la plaza jardín «levemente deprimida» en las dársenas y del vestíbulo «polivalente» del futuro centro avanzan con el reto de acabar en marzo
Sucesos
Hallan en Logroño el cuerpo de un hombre fallecido en el interior de su coche por causas naturales
El varón, de 63 años, se encontraba dentro de su vehículo en la calle La Nevera
España
Los Reyes visitan Ourense para conocer de primera mano la magnitud de los daños causados por los fuegos
La visita concluirá en la parroquia de Medeiros, en Monterrei, donde Felipe VI y Letizia tendrán la oportunidad de conversar con vecinos afectados por los incendio
Sociedad
El Gobierno ve muy cerca el final de la peor ola de incendios forestales del siglo
Galicia, por primera vez en tres semanas, no tiene activo fuego de gravedad alguno y en Castilla y León solo hay 39 vecinos desalojados de sus casas
Liga de Campeones
Sorteo cruel para el Real Madrid y amable para el Barça en la Champions
Los blancos volverán a visitar Anfield, afrontarán un interminable desplazamiento a Kazajistán y recibirán en casa a City y Juventus, mientras que los azulgranas tendrán como principales escollos a PSG, en casa, y a Chelsea y Newcastle, a domicilio, aunque su ruta se perfila como la más plácida entre los cinco aspirantes españoles
Eurobasket 2025
España se pega un batacazo ante Georgia y alimenta las dudas
La fragilidad en el rebote y la falta de acierto desde el triple condenan a los hombres de Sergio Scariolo
