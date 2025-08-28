Noticias imprescindibles

La aerolínea de bajo coste, que opera en Vitoria, Santander y Zaragoza, anunciará el miércoles qué rutas elimina para invierno

El juez decretó su ingreso en prisión provisional y sin fianza ... , y se ha abierto el correspondiente procedimiento para su expulsión del territorio nacional

Logroño Las algas tiñen de verde partes del Ebro a su paso por la ciudad

El bajo caudal y las altas temperaturas explican la proliferación de macrófitos en varios tramos del río este verano

Sector inmobiliario La venta de viviendas sigue desbocada en La Rioja y aumenta un 56% en un año

Las 1.684 créditos firmados hasta junio suponen la segunda mejor cifra desde el 'boom' de la burbuja inmobiliaria y están cerca del dato de 2022

Ampliar

El lobo ataca de nuevo en La Rioja: más de 35 ovejas muertas en las 7 Villas

El depredador ha causado daños este verano en Canales de la Sierra, Villavelayo, Mansilla, Viniegra de Abajo y de Arriba y en Ventrosa

Ampliar

Logroño El parque de la antigua estación de autobuses de Logroño llevará el nombre de María Teresa Hernández

Las obras de la plaza jardín «levemente deprimida» en las dársenas y del vestíbulo «polivalente» del futuro centro avanzan con el reto de acabar en marzo

Sucesos Hallan en Logroño el cuerpo de un hombre fallecido en el interior de su coche por causas naturales

El varón, de 63 años, se encontraba dentro de su vehículo en la calle La Nevera

España Los Reyes visitan Ourense para conocer de primera mano la magnitud de los daños causados por los fuegos

La visita concluirá en la parroquia de Medeiros, en Monterrei, donde Felipe VI y Letizia tendrán la oportunidad de conversar con vecinos afectados por los incendio

Ampliar

Sociedad El Gobierno ve muy cerca el final de la peor ola de incendios forestales del siglo

Galicia, por primera vez en tres semanas, no tiene activo fuego de gravedad alguno y en Castilla y León solo hay 39 vecinos desalojados de sus casas

Liga de Campeones Sorteo cruel para el Real Madrid y amable para el Barça en la Champions

Los blancos volverán a visitar Anfield, afrontarán un interminable desplazamiento a Kazajistán y recibirán en casa a City y Juventus, mientras que los azulgranas tendrán como principales escollos a PSG, en casa, y a Chelsea y Newcastle, a domicilio, aunque su ruta se perfila como la más plácida entre los cinco aspirantes españoles

Ampliar

Eurobasket 2025 España se pega un batacazo ante Georgia y alimenta las dudas

La fragilidad en el rebote y la falta de acierto desde el triple condenan a los hombres de Sergio Scariolo