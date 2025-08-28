LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pasajeros se disponen a subir a un avión de Ryanair en la pista del aeropuerto vitoriano de Foronda. Blanca Castillo

El recorte de vuelos de Ryanair puede afectar a tres aeropuertos próximos a La Rioja

La aerolínea de bajo coste, que opera en Vitoria, Santander y Zaragoza, anunciará el miércoles qué rutas elimina para invierno

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:26

Hasta que el aeropuerto de Logroño-Agoncillo empiece a tener vuelos regulares –más allá de la ruta con Madrid, no exenta de cancelaciones o retrasos– ... con Londres y otra ciudad europea, en principio a partir de la próxima primavera, las terminales del País Vasco, Santander o Zaragoza siguen siendo muy solicitadas por los riojanos para volar a diferentes destinos dentro y, sobre todo, fuera de la Península Ibérica.

