Hallan en Logroño el cuerpo de un hombre fallecido en el interior de su coche por causas naturales El varón, de 63 años, se encontraba dentro de su vehículo en la calle La Nevera

La Rioja Jueves, 28 de agosto 2025, 14:05

Un hombre de 63 años ha fallecido este jueves. El varón se encontraba inconsciente dentro de un turismo en la calle La Nevera, número 1, de Logroño.

Ha sido un particular, según informa SOS Rioja, el que ha dado aviso de este trágico suceso, hasta el que se han movilizado recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (Seris), que han certificado la muerte de este varón por causas naturales. También se ha alertado a la Policía Local y Nacional.