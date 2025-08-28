LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Aspecto del Ebro estos días, con el manto vegetal. Justo Rodríguez

Las algas tiñen de verde partes del Ebro a su paso por Logroño

El bajo caudal y las altas temperaturas explican la proliferación de macrófitos en varios tramos del río este verano

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:27

No es algo nuevo, pero lo de este verano ha llamado tanto la atención como para que algunos lo califiquen de 'boom'. De hecho, la ... explosión verde aún puede verse aquí y allá, pues tiñe las aguas del Ebro a su paso por Logroño en diferentes tramos. Un fenómeno que tiene una explicación que se repite año tras año en el río en los meses de más calor con las algas como protagonistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

