LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos en el patio de andenes de la vieja terminal vistas desde la calle Belchite. Justo Rodríguez

El parque de la antigua estación de autobuses de Logroño llevará el nombre de María Teresa Hernández

Las obras de la plaza jardín «levemente deprimida» en las dársenas y del vestíbulo «polivalente» del futuro centro avanzan con el reto de acabar en marzo

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:59

Avanzan las obras de lo que será el futuro centro intergeneracional en la antigua estación de autobuses, con los trabajos para la creación de la plaza jardín ya en marcha tras el desmontaje en el interior. El proyecto, con el reto de culminar el parque «levemente deprimido» en las dársenas y del vestíbulo «polivalente» a finales de marzo, se ejecuta según lo previsto y, a día de hoy, cuenta con una propuesta de denominación para la zona verde.

Así, el alcalde Escobar ha adelantado que planteará bautizar dicho espacio con el nombre de María Teresa Hernández, histórica concejala logroñesa y viuda del compositor Eliseo Pinedo, fallecida en mayo de 2024. Hernández, presente en el primer Consistorio capitalino elegido democráticamente en 1979 (donde se mantuvo hasta 1999), fue la primera mujer en encabezar una candidatura a la Alcaldía (concretamente por Coalición Democrática, la marca de Alianza Popular).

En actualización

La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

LA RIOJA+ Navega sin límites. Suscríbete aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  2. 2 Detenido en Calahorra por intentar estrangular y apuñalar a su pareja y prender fuego a su vivienda
  3. 3 La Justicia obliga a abonar el desplazamiento de los vigilantes de Contourglobal
  4. 4

    Mercadona espera abrir en Villamediana e iniciar la obra en Lardero este mismo año
  5. 5

    La librería Veo Veo quiere ver la luz
  6. 6

    El rescate imposible de Nagovitsyna
  7. 7 La Rioja invertirá 1,5 millones en un nuevo Punto de Encuentro Familiar en Logroño
  8. 8

    «Un bar de rocanrol hace palpitar la ciudad»
  9. 9 Louise y Thelma, dos cachorras podencas que necesitan un hogar
  10. 10 Impiden la venta en La Rioja de varias piezas religiosas elaboradas con marfil de elefante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El parque de la antigua estación de autobuses de Logroño llevará el nombre de María Teresa Hernández

El parque de la antigua estación de autobuses de Logroño llevará el nombre de María Teresa Hernández