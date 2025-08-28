El parque de la antigua estación de autobuses de Logroño llevará el nombre de María Teresa Hernández Las obras de la plaza jardín «levemente deprimida» en las dársenas y del vestíbulo «polivalente» del futuro centro avanzan con el reto de acabar en marzo

Trabajos en el patio de andenes de la vieja terminal vistas desde la calle Belchite.

Javier Campos Logroño Jueves, 28 de agosto 2025, 12:59 Comenta Compartir

Avanzan las obras de lo que será el futuro centro intergeneracional en la antigua estación de autobuses, con los trabajos para la creación de la plaza jardín ya en marcha tras el desmontaje en el interior. El proyecto, con el reto de culminar el parque «levemente deprimido» en las dársenas y del vestíbulo «polivalente» a finales de marzo, se ejecuta según lo previsto y, a día de hoy, cuenta con una propuesta de denominación para la zona verde.

Así, el alcalde Escobar ha adelantado que planteará bautizar dicho espacio con el nombre de María Teresa Hernández, histórica concejala logroñesa y viuda del compositor Eliseo Pinedo, fallecida en mayo de 2024. Hernández, presente en el primer Consistorio capitalino elegido democráticamente en 1979 (donde se mantuvo hasta 1999), fue la primera mujer en encabezar una candidatura a la Alcaldía (concretamente por Coalición Democrática, la marca de Alianza Popular).

