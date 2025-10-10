Las noticias del día

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Viernes, 10 de octubre 2025, 21:42

  1. 1

    Impuestos

    Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026

El proyecto de ordenanzas fiscales rebaja también plusvalías y congela IAE, construcción y vehículos.

  1. 2

    Música

    El Ayuntamiento de Logroño, dispuesto a llevar a otra zona el 'conciertódromo' de El Campillo

El Gobierno municipal comunica a los vecinos que está abierto a buscar otra ubicación aunque sigue convencido de materializar la idea.

  1. 3

    Amenaza de expulsión

    El Gobierno responde a Trump: «España tiene el mismo derecho que Estados Unidos a estar en la OTAN»

Los socialistas minimizan la amenaza de expulsión de la Alianza Atlántica del presidente estadounidense mientras el PP y Vox cargan contra Sánchez y lo acusan de perjudicar los intereses del país.

  1. 4

    Propuesta de paz de Trump

    Gaza vive su primer día de alto el fuego a la espera del intercambio de rehenes por presos

EE UU afirma que su plan de paz «garantiza la seguridad» y alerta contra su fracaso: «Si necesitamos usar la fuerza, lo haremos».

  1. 5

    Derechos democráticos

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump

El comité noruego la ha elegido sobre las otras 337 candidaturas «por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela».

  1. 6

    Empleo

    Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos

Los fabricantes alemanes de autocaravanas, clientes importante del grupo maderero líder en tablero de contrachapado, tienen exceso de stock y frenan sus compras hasta 2026.

  1. 7

    Vino

    ABRA propone diferenciar por colores las zonas en las contraetiquetas de Rioja

La asociación bodeguera lleva al pleno del Consejo una propuesta para identificar con más claridad los vinos trazados en Rioja Alavesa, Alta u Oriental.

  1. 8

    Sucesos

    La Guardia Civil recupera en Madrid un libro de cuentas del siglo XVIII perteneciente a la parroquia de Nájera

El manuscrito, desaparecido durante más de un siglo, pertenecía a la Real Parroquia y Capilla de la Santa Cruz y constituye un testimonio esencial de la vida en la Nájera del siglo XVIII.

  1. 9

    UCO

    El juez niega filtración del auto sobre el patrimonio de Ábalos y acota la interpretación de Tellado

El instructor Puente asegura que el contenido del informe de la UCO «nada tiene que ver» con la valoración que hizo el dirigente de PP y rechaza aplazar las citaciones de Ábalos y Koldo.

  1. 10

    La DANA 'Alice' azota a Murcia y Valencia con más de un centenar de evacuados y carreteras cortadas

La AEMET mantiene la alerta roja por lluvias torrenciales, que desde primera hora de la mañana del viernes, descargaron con fuerza en el sureste peninsular.

  1. 11

    Sucesos

    Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee

Los equipos de rescate continúan buscando supervivientes en la zona, y medios locales calculan que hay 19 desaparecidos.

