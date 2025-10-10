Las noticias del día
1Impuestos
Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026
El proyecto de ordenanzas fiscales rebaja también plusvalías y congela IAE, construcción y vehículos.
2Música
El Ayuntamiento de Logroño, dispuesto a llevar a otra zona el 'conciertódromo' de El Campillo
El Gobierno municipal comunica a los vecinos que está abierto a buscar otra ubicación aunque sigue convencido de materializar la idea.
3Amenaza de expulsión
El Gobierno responde a Trump: «España tiene el mismo derecho que Estados Unidos a estar en la OTAN»
Los socialistas minimizan la amenaza de expulsión de la Alianza Atlántica del presidente estadounidense mientras el PP y Vox cargan contra Sánchez y lo acusan de perjudicar los intereses del país.
4Propuesta de paz de Trump
Gaza vive su primer día de alto el fuego a la espera del intercambio de rehenes por presos
EE UU afirma que su plan de paz «garantiza la seguridad» y alerta contra su fracaso: «Si necesitamos usar la fuerza, lo haremos».
5Derechos democráticos
La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
El comité noruego la ha elegido sobre las otras 337 candidaturas «por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela».
6Empleo
Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos
Los fabricantes alemanes de autocaravanas, clientes importante del grupo maderero líder en tablero de contrachapado, tienen exceso de stock y frenan sus compras hasta 2026.
7Vino
ABRA propone diferenciar por colores las zonas en las contraetiquetas de Rioja
La asociación bodeguera lleva al pleno del Consejo una propuesta para identificar con más claridad los vinos trazados en Rioja Alavesa, Alta u Oriental.
8Sucesos
La Guardia Civil recupera en Madrid un libro de cuentas del siglo XVIII perteneciente a la parroquia de Nájera
El manuscrito, desaparecido durante más de un siglo, pertenecía a la Real Parroquia y Capilla de la Santa Cruz y constituye un testimonio esencial de la vida en la Nájera del siglo XVIII.
9UCO
El juez niega filtración del auto sobre el patrimonio de Ábalos y acota la interpretación de Tellado
El instructor Puente asegura que el contenido del informe de la UCO «nada tiene que ver» con la valoración que hizo el dirigente de PP y rechaza aplazar las citaciones de Ábalos y Koldo.
10
La DANA 'Alice' azota a Murcia y Valencia con más de un centenar de evacuados y carreteras cortadas
La AEMET mantiene la alerta roja por lluvias torrenciales, que desde primera hora de la mañana del viernes, descargaron con fuerza en el sureste peninsular.
11Sucesos
Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee
Los equipos de rescate continúan buscando supervivientes en la zona, y medios locales calculan que hay 19 desaparecidos.