Las noticias del día

1 Impuestos Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026

El proyecto de ordenanzas fiscales rebaja también plusvalías y congela IAE, construcción y vehículos.

2 Música El Ayuntamiento de Logroño, dispuesto a llevar a otra zona el 'conciertódromo' de El Campillo

El Gobierno municipal comunica a los vecinos que está abierto a buscar otra ubicación aunque sigue convencido de materializar la idea.

3 Amenaza de expulsión El Gobierno responde a Trump: «España tiene el mismo derecho que Estados Unidos a estar en la OTAN»

Los socialistas minimizan la amenaza de expulsión de la Alianza Atlántica del presidente estadounidense mientras el PP y Vox cargan contra Sánchez y lo acusan de perjudicar los intereses del país.

4 Propuesta de paz de Trump Gaza vive su primer día de alto el fuego a la espera del intercambio de rehenes por presos

EE UU afirma que su plan de paz «garantiza la seguridad» y alerta contra su fracaso: «Si necesitamos usar la fuerza, lo haremos».

5 Derechos democráticos La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump

El comité noruego la ha elegido sobre las otras 337 candidaturas «por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela».

6 Empleo Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos

Los fabricantes alemanes de autocaravanas, clientes importante del grupo maderero líder en tablero de contrachapado, tienen exceso de stock y frenan sus compras hasta 2026.

7 Vino ABRA propone diferenciar por colores las zonas en las contraetiquetas de Rioja

La asociación bodeguera lleva al pleno del Consejo una propuesta para identificar con más claridad los vinos trazados en Rioja Alavesa, Alta u Oriental.

8 Sucesos La Guardia Civil recupera en Madrid un libro de cuentas del siglo XVIII perteneciente a la parroquia de Nájera

El manuscrito, desaparecido durante más de un siglo, pertenecía a la Real Parroquia y Capilla de la Santa Cruz y constituye un testimonio esencial de la vida en la Nájera del siglo XVIII.

9 UCO El juez niega filtración del auto sobre el patrimonio de Ábalos y acota la interpretación de Tellado

El instructor Puente asegura que el contenido del informe de la UCO «nada tiene que ver» con la valoración que hizo el dirigente de PP y rechaza aplazar las citaciones de Ábalos y Koldo.

10 La DANA 'Alice' azota a Murcia y Valencia con más de un centenar de evacuados y carreteras cortadas

La AEMET mantiene la alerta roja por lluvias torrenciales, que desde primera hora de la mañana del viernes, descargaron con fuerza en el sureste peninsular.

11 Sucesos Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee

Los equipos de rescate continúan buscando supervivientes en la zona, y medios locales calculan que hay 19 desaparecidos.