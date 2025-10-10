El Ayuntamiento de Logroño dispuesto a llevar a otra zona el 'conciertódromo' de El Campillo El Gobierno municipal comunica a los vecinos que está abierto a buscar otra ubicación aunque sigue convencido de materializar la idea

P.A./J.C. Viernes, 10 de octubre 2025, 10:25 | Actualizado 19:30h.

El Ayuntamiento de Logroño se replantea uno de sus proyectos más llamativos de esta legislatura, y también uno de los que más polémica había levantado entre los vecinos afectados: el gran espacio de conciertos, más conocido como 'conciertódromo', en El Campillo.

Así se lo comunicaron los representantes del Gobierno local a la Asociación de Vecinos de la zona, en una reunión que tuvo lugar el jueves. Las versiones de lo que se transmitió en esa reunión varían: los miembros de la asociación de vecinos dan por hecho que el Ayuntamiento se llevará el proyecto de la zona, y que cuando se retome, la legislatura próxima, será en otra ubicación.

La versión municipal no llega tan lejos. Según fuentes municipales, el Consistorio «se abre a estudiar nuevas ubicaciones para el espacio polivalente musical previsto».

Persevera, eso sí, en que la idea salga adelante: «El equipo de Gobierno municipal mantiene el compromiso de que Logroño cuente con un espacio musical de calidad que permita introducir a la ciudad en los mejores circuitos de conciertos de nuestro país», explican. Y que será realidad, afirman, esta misma legislatura.

¿Dónde? No se sabe por ahora. El Consistorio parece que desechar la posibilidad de que siga en El Campillo, aunque los vecinos salieron de la reunión con la idea de que no será así. No parece, en todo caso, que se trate de una decisión que vaya a ser inminente.

Una rotonda en el puente

Además, en esa reunión se comunicaron más mejoras para el barrio: en los próximos meses, se afirmó, comenzará la construcción de una rotonda a los pies del Puente de Hierro, eliminando los semáforos, y mejorando el paso por el entorno de las bodegas Franco Españolas.

