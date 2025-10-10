ABRA propone diferenciar por colores las zonas en las contraetiquetas de Rioja La asociación bodeguera lleva al pleno del Consejo una propuesta para identificar con más claridad los vinos trazados en Rioja Alavesa, Alta u Oriental

Alberto Gil Logroño Viernes, 10 de octubre 2025, 12:43 Comenta Compartir

La Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) ha presentado esta mañana una propuesta en el pleno del Consejo Regulador para la creación de precintas diferenciadas por zonas vitivinícolas en la DOCa Rioja. El objetivo de la misma es «mejorar la identificación y diferenciación de los vinos de zona en el mercado, reforzar la transparencia hacia el consumidor, ofreciendo una información clara y oficial en el propio distintivo del Consejo Regulador y potenciar el valor de origen de cada subzona, favoreciendo tanto la promoción individual como la global de la marca Rioja», asegura la proposición.

La medida, que ABRA se ha comprometido a concretar en próximas reuniones para su «estudio y, si procede, aprobación», consistiría en «crear precintas diferenciadas para los vinos acogidos a la mención de vino de zona dentro de la DOCa Rioja [Rioja Alavesa, Rioja Alta y Rioja Oriental], de manera que cada subzona pueda identificarse claramente en la precinta oficial mediante un color distinto y la mención expresa de su denominación zonal».

En la actualidad, la única diferenciación de los vinos de zona en las contraetiquetas es la leyenda 'VZ', mientras que la diferencia de colores se reserva para los vinos genéricos (verde), crianza (rojo), reserva (granate) y gran reserva (azul). Eso sí, en las etiquetas frontales únicamente los vinos trazados como zona -para lo que es necesario que las uvas con que se elabora procedan de la comarca a la que hace referencia- pueden incorporar la leyenda correspondiente: Rioja Alavesa, Rioja Alta y/o Rioja Oriental.

Para que salga adelante la propuesta es necesario el concurso de Grupo Rioja (que tiene 'bola negra') pero también de otras organizaciones mayoritarias como cooperativas o ARAG-Asaja, junto con otras minoritarias. En cualquier caso, hay que recordar que el germen de 'Viñedos de Álava' fue precisamente la negativa de la mayoría del pleno del Consejo a igualar el tamaño de la palabra 'Rioja' con la de la zona correspondiente en las etiquetas. Finalmente, se autorizó pero la primera negativa del pleno fue lo que dio lugar al movimiento secesionista.