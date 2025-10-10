Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026 El proyecto de ordenanzas fiscales rebaja también plusvalías y congela IAE, construcción y vehículos

El concejal de Administración Pública del Ayuntamiento de Logroño, Francisco Iglesias, ha presentado esta mañana el proyecto de ordenanzas fiscales para 2026, con una rebaja de medio punto en el coeficiente del IBI, pero con una nueva subida del 2,7% en las tasas de aguas y basuras, que se unirá al 'basurazo' que, precisamente, están comenzando a pagar los logroñeses desde el pasado mes de agosto (el primer semestre de 2025) y que, en algunos casos, implica subidas de hasta el 138%.

Iglesias justificó el nuevo incremento de las tasas del 2,7%, que también afecta a otros gravámenes municipales como los vados o los derechos de examen para ofertas de empleo público, en que «son equivalentes al IPC del pasado mes de agosto» y aseguró que, como justificó el Consistorio en su momento para el 'basurazo', «se actualiza para seguir las recomendaciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el fin de que los servicios municipales se autofinancien con sus correspondientes tasas en un 70%».

Así las cosas, el coeficiente aplicado a la contribución bajará del 0,575 actual al 0,57, lo que, según Iglesias, supondrá un ahorro a los ciudadanos de 300.000 euros. Es decir, una rebaja más bien limitada en el recibo –con alrededor de 80.000 viviendas en la capital no llegaría a cuatro euros de media–, aunque se acumula a los 1,5 puntos reducidos en 2024 y 2025, de forma que el ahorro en la factura global del IBI alcanzaría los 1,3 millones de euros, según el concejal.

El proyecto de ordenanzas fiscales, que el Ayuntamiento prevé aprobar inicialmente en pleno el 30 de este mismo mes, rebaja además un 2,5% el impuesto de plusvalía (7,5% acumulado desde 2024), mientras que congela el IAE, el ICO (construcción) o el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Asimismo, introduce nuevas bonificaciones fiscales y consolida otras ya en vigor.

Entre ellas destacan las bonificaciones de hasta el 95% del IBI para locales en los que se desarrollen actividades económicas y se hayan visto afectadas por obras en la vía pública durante más de tres meses, entre las que el propio concejal citó las de Lardero y Vitoria –aunque hay que solicitarlo–. Hasta ahora eran necesarias afecciones por obras durante 9 meses y también se establecen bonificaciones del 50% del IBI a inmuebles en los que se instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos.

En cuanto al IAE, se bonifica el 95% sobre la cuota de cooperativas y sociedades agrarias; el 50% sobre la cuota para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional durante los cinco años de actividad siguientes; el 40% sobre la cuota mínima municipal en aquellos casos en que la actividad ejercida en el inmueble se haya visto afectada por obras realizadas en la vía pública con una duración superior a tres meses; y se mantienen también los porcentajes de bonificación por tipo de carburante en vehículos de autónomos en determinados epígrafes del IAE.

Las familias monoparentales o equiparadas continuarán teniendo el mismo tratamiento fiscal que las familias numerosas en las actuales ordenanzas del Ayuntamiento de Logroño y, entre las novedades, destaca una nueva bonificación del 10% de la cuota íntegra del IAE de aquellas empresas que, sin estar obligadas (menos de 50 trabajadores), destinen parte de su presupuesto a elaborar y aprobar un Plan de Igualdad.

Bonificación al alquier social, en estudio

Otra de las novedades avanzadas por el concejal, aunque está todavía por concreta, es la posibilidad de incluir en el proyecto definitivo una bonificación del IBI para propietarios que alquilen viviendas de renta limitada: «Estamos viendo con la Comunidad Autónoma y con el Ministerio cómo es posible concretar esta medida, si a través de las viviendas protegidas destinadas a alquiler por ejemplo u otras fórmulas, pero en todo caso nos gustaría que fuera operativa también para 1 de enero del año próximo con la entrada en vigor de la ordenanza», explicó Iglesias.

Estas son las principales novedades del proyecto de ordenanzas fiscales para 2026

1. Impuestos.

- Bienes Inmuebles (IBI): rebaja del coeficiente de 0,575 a 0,57 (300.000 euros de ahorro global estimado.

- Plusvalía: rebaja del 2,5% en los coeficientes que corresponda aplicar a cada operación.

- Actividades Económicas (IAE): congelación.

- ICIO (construcción): congelación.

- Vehículos: congelación.

2. Tasas y precios públicos.

- Agua y alcantarillado: sube 2,7%

- Basuras: Sube 2,7%

- Derechos exámenes empleo público: suben 2,7%

3. Bonificaciones

- 95% en IBI para locales afectados por obras municipales que duren más de tres meses (hasta ahora eran 9 meses). Aunque no es automática, sino que hay que solicitarla.

- 50% en IBI para inmuebles que instalen puntos de recarga eléctricos.

- 95% en el IAE para uniones, federaciones y cooperativas, así como sociedades agrarias.

- 40% en el IAE para actividades afectadas por obras con una duración superior a tres meses

- 10% en IAE para empresas que, sin estar obligadas (menos de 5 trabajadores) aprueben planes de igualdad. Novedad.