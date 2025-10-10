LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Trabajadores de Maderas de Llodio, la planta que el grupo Garnica Plywood tiene en la localidad alavesa, se movilizaron la semana pasada en Logroño para protestar por el ERE. Juan Marín

Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos

Los fabricantes alemanes de autocaravanas, clientes importante del grupo maderero líder en tablero de contrachapado, tienen exceso de stock y frenan sus compras hasta 2026

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:08

La dirección del grupo Garnica Plywood ha trasladado a los representantes sindicales una propuesta para tratar de adaptar el ritmo productivo de sus tres plantas ... de La Rioja –tiene dos centros de trabajo en Baños de Río Tobía y Fuenmayor, además de la sede de oficinas de Logroño– y la de Valencia de Don Juan, en León, a los pedidos que está recibiendo la compañía dedicada a fabricar tableros de contrachapado. De esta forma, en una reunión que mantuvieron ayer ambas partes, la empresa maderera especializada en el sector del tablero de contrachapado propuso recortar en producción un día de trabajo por semana hasta final de año, siempre que la situación no se revierta.

