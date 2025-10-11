LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recuperan antes de ser subastado un valioso libro de Nájera del siglo XVIII

Recuperan antes de ser subastado un valioso libro de Nájera del siglo XVIII

El manuscrito, desaparecido durante más de un siglo, pertenecía a la Real Parroquia y Capilla de la Santa Cruz y constituye un testimonio esencial de la vida en la Nájera del siglo XVIII.

La Rioja

Viernes, 10 de octubre 2025

Comenta

La Guardia Civil ha recuperado en Madrid un libro de cuentas del siglo XVIII (1712–1728) que pertenecía a la Real Parroquia y Capilla de la Santa Cruz de Nájera, en La Rioja. El documento, desaparecido durante más de cien años, fue localizado cuando iba a ser subastado por una conocida casa de subastas madrileña.

Gracias a la rápida actuación del Grupo de Investigación de Haro y a la colaboración del Archivo Diocesano de La Rioja, la pieza fue retirada de la subasta a pocas horas de su venta. La investigación permitió identificar a la propietaria, que había heredado la obra sin conocer su procedencia y colaboró en su inmediata devolución.

Este manuscrito constituye un testimonio esencial de la administración y la vida cotidiana en la Nájera del siglo XVIII, ofreciendo información sobre la gestión parroquial y la realidad social de la época. Su recuperación evita que un bien patrimonial de alto valor histórico quedara en manos privadas.

El acto de entrega oficial se celebró hoy en la parroquia najerina, con la participación de representantes de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño y de la Guardia Civil de Haro.

La operación, además de restituir un bien cultural, refuerza la protección del patrimonio documental riojano.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  2. 2 El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura
  3. 3

    Adiós al Brieva, un clásico de la noche logroñesa
  4. 4

    Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos
  5. 5 ¿Tienes algo roto en casa? Esta gente te lo arregla (gratis) mañana
  6. 6 Cómo conseguir los bonos de lectura de 10 euros par alas librerías riojanas
  7. 7 La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas
  8. 8

    Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee
  9. 9 Faro inaugura su nueva sede en Logroño, «para trabajar más y mejor» por las familias de menores con cáncer
  10. 10 Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Recuperan antes de ser subastado un valioso libro de Nájera del siglo XVIII