Recuperan antes de ser subastado un valioso libro de Nájera del siglo XVIII El manuscrito, desaparecido durante más de un siglo, pertenecía a la Real Parroquia y Capilla de la Santa Cruz y constituye un testimonio esencial de la vida en la Nájera del siglo XVIII.

La Guardia Civil ha recuperado en Madrid un libro de cuentas del siglo XVIII (1712–1728) que pertenecía a la Real Parroquia y Capilla de la Santa Cruz de Nájera, en La Rioja. El documento, desaparecido durante más de cien años, fue localizado cuando iba a ser subastado por una conocida casa de subastas madrileña.

Gracias a la rápida actuación del Grupo de Investigación de Haro y a la colaboración del Archivo Diocesano de La Rioja, la pieza fue retirada de la subasta a pocas horas de su venta. La investigación permitió identificar a la propietaria, que había heredado la obra sin conocer su procedencia y colaboró en su inmediata devolución.

Este manuscrito constituye un testimonio esencial de la administración y la vida cotidiana en la Nájera del siglo XVIII, ofreciendo información sobre la gestión parroquial y la realidad social de la época. Su recuperación evita que un bien patrimonial de alto valor histórico quedara en manos privadas.

El acto de entrega oficial se celebró hoy en la parroquia najerina, con la participación de representantes de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño y de la Guardia Civil de Haro.

La operación, además de restituir un bien cultural, refuerza la protección del patrimonio documental riojano.