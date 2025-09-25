Las noticias del día
Descubre cuáles han sido las informaciones más relevantes de la jornada
La Rioja
Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:23
-
1
Detenido un conductor tras un accidente con un ciclista herido en Logroño
El suceso, en el que una persona tuvo que ser trasladada al Hospital San Pedro, se produjo en las inmediaciones de la esquina de Duquesa de la Victoria con avenida de Colón.
-
2
Eurovisión adelanta a noviembre la votación para decidir la participación de Israel en el festival
La Unión Europea de Radiodifusión reconoce la «diversidad de opiniones sin precedentes» que hay sobre este asunto.
-
3
El fútbol mundial baraja expulsar a Israel de todas las competiciones
La UEFA y la FIFA han recibido una solicitud de expertos de la ONU en esta línea y podrían tomar una decisión drástica la próxima semana.
-
4
Penúltimo brindis en La Terraza
El espacio ha ofrecido este jueves un ambiente relajado donde los asistentes disfrutaron de buena conversación, siempre con un Rioja en mano.
-
5
Denuncian que Logroño envía a agentes de Violencia de Género a regular el tráfico en San Mateo
El sindicato SPPM advierte de que el pasado 21 de septiembre hubo un solo agente, ya que el resto «fueron enviados a los festejos taurinos y al desfile de carrozas».
-
6
«Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
La Ertzaintza investiga el «infierno» que vivieron decenas de chicos y chicas de entre 13 y 15 años en un udaleku de Bernedo, en Álava.
-
7
De la Fuente: «Todos los premios son importantes, pero recibirlo en tu casa es lo más grande»
El seleccionador español fue homenajeado por la Federación Riojana de Fútbol bautizando con su nombre la sala de juntas del edificio de Los Lirios.
-
8
El buen tiempo mejora la calidad por días y alargará la vendimia hasta entrado octubre
El agua del pasado fin de semana ayuda a una maduración más pausada, mientras bodegas y viticultores 'disfrutan' de las noches frías.
-
9
Condenan a cinco años de prisión al expresidente francés Sarkozy por asociación ilícita
El antiguo jefe del Estado galo es absuelto de los delitos de corrupción y desvío de fondos en el caso de financiación libia de su campaña de 2007.
-
10
EE UU y Canadá despliegan aviones de combate tras detectar cazas rusos cerca de Alaska
En lo que va de año ya se han producido varios incidentes como este, aunque ahora llega después de que Trump se haya mostrado dispuesto a «derribar» a los intrusos.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.