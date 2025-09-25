Denuncian que Logroño envía a agentes de Violencia de Género a regular el tráfico en San Mateo El SPPM advierte de que el pasado 21 de septiembre hubo un solo agente, ya que el resto «fueron enviados de uniforme a labores de regulación y control de tráfico vinculadas a los festejos taurinos y al desfile de carrozas»

La Rioja Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:09 | Actualizado 11:15h.

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) ha criticado la falta de efectivos en la unidad de Violencia de Género y Convivencia durante las fiestas de San Mateo 2025 de Logroño y ha manifestado, a través de una nota, su «profunda preocupación por la deficiente planificación en materia de seguridad».

En concreto, el pasado 21 de septiembre, afirma el sindicato que la Unidad únicamente contó con un solo agente destinado a la vigilancia y protección de víctimas de violencia de género y explica que el resto de los componentes de esta unidad especializada «fueron enviados de uniforme a labores de regulación y control de tráfico vinculadas a los festejos taurinos y al desfile de carrozas».

Sostiene el sindicato que este único agente tuvo que asumir en solitario las tareas de vigilancia de las rutinas de protección y la realización de entrevistas de valoración de riesgo que establece la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, «resultando imposible atender en su totalidad dichas funciones por la evidente falta de efectivos».

Desde el SPPME consideran que esta decisión es «un grave error de organización que pone en riesgo la adecuada atención y protección de las víctimas en una jornada de especial afluencia de personas y de situaciones potencialmente sensibles». Además, se incide en que la reasignación de personal especializado a funciones ajenas a su cometido habitual «no solo supone un menosprecio a la labor que desarrolla esta unidad, sino que transmite a la ciudadanía una preocupante sensación de desprotección en un ámbito tan sensible como es la violencia de género».

Considera el sindicato que la seguridad de las víctimas «debe ser siempre prioritaria y no puede verse relegada frente a cuestiones de carácter logístico o festivo». Recuerda el SPPME que la existencia de unidades especializadas «responde a la necesidad de ofrecer una atención integral y permanente, garantizando la protección real y efectiva de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad».

Por todo ello, el sindicato exige a los responsables municipales de Policía Local una «revisión inmediata de los criterios de planificación de los servicios» y que se asegure en el futuro que no se vuelva a repetir una situación «que compromete la confianza de la ciudadanía y la dignidad del propio cuerpo policial».