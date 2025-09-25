De la Fuente: «Todos los premios son importantes, pero recibirlo en tu casa es lo más grande»

No han pasado dos meses desde que Gustavo Sáenz asumiera como presidente de la Federación Riojana de Fútbol sustituyendo a Jacinto Alonso. Y una de ... sus prioridades era homenajear al seleccionador español Luis de la Fuente, acto que se celebró este jueves en la sede de la entidad regional, donde se le dio nombre del entrenador jarrero a la sala de juntas del edificio de Los Lirios. «Es un honor recibir en la Casa del Fútbol Riojano este reconocimiento, dar nombre a un aula, una cosa muy seria. Todos los premios son muy importantes, son muy bien recibidos, pero el más importante es el que te lo dan en tu tierra», explicó el seleccionador a los medios de comunicación. «Y recibir aquí, insisto, en mi casa, en mi federación, con mis amigos, pues esto es lo más grande que puedo esperar. De verdad, estoy orgulloso, honrado y muy, muy agradecido, de verdad, muy agradecido», agregó De la Fuente, al que también se le dedicó un mural con tres imágenes de su carrera.

«El mural es un impacto de muchísimos recuerdos. Llevo en esta historia muchos años, me da miedo decirlo, muchísimos años. Espero estar todavía muchos más, o unos cuantos más, pero ahí está reflejado toda mi vida, mi vida deportiva», opinó el míster. «Desde que empecé con 15 años hasta hoy. Y en ese tránsito, en ese periodo, estamos hablando de más de 40 años de dedicación, de más de 40 años de conocimiento, de aprendizaje, de vivencias, de conocer a gente maravillosa. Y eso es lo más importante que tenemos en la vida. Esto va de personas, y he tenido la fortuna en todo este tiempo, en más de 40 años, de conocer, pues lo que es el fundamento de mi vida, de conocer a personas que me han enseñado mucho, y a los que estoy siempre, estaré siempre muy agradecido», añadió el entrenador de la selección española.

Se le preguntó a De la Fuente si le gustaría ver otro mural una vez acabado el próximo Mundial. «Esto se trata de ir pasito a pasito y de disfrutar cada momento. Todos tenemos puestos las miras en ese precioso objetivo, pero primero hay que clasificarnos, y luego ya hay que ser siempre respetuosos con los rivales. Y luego pelearemos, como siempre, por llegar a lo más alto», amplió el preparador, quien afirmó que además de esos tres momentos (como jugador del Haro Deportivo, con el trofeo de la Eurocopa y con la de la Liga de las Naciones) «hay muchos más recuerdos». «Estamos hablando de más de 40 años, da para mucho. Pero han tenido el acierto de reflejar seguramente cuatro o cinco pasajes, y uno de ellos, que casi se ve, que es mi visita a la Virgen de la Vega, por supuesto, que siempre que vengo a Haro y tengo oportunidad de estar en mi pueblo, voy a visitarla», señaló. «Estos pasajes seguramente son los cimientos de todo lo que hemos ido construyendo en todo este tiempo. No solo yo, yo siempre me he acompañado por un grupo de trabajo maravilloso».

En este sentido, recordó que cuando era futbolista estaba acompañado de sus compañeros, «sin ellos no se puede conseguir nada». «Sin un buen equipo, y ahora que soy entrenador, siempre unido y vinculado a un grupo de trabajo que también sin ellos no se hubiera podido conseguir nunca nada».

Preguntado acerca de la presión que puede sentir el seleccionador antes del Mundial, De la Fuente comentó que lo que quiere es «sentir orgullo». «Yo no siento presión ya. Más que por hacer cada día bien mi trabajo. Yo soy muy autoexigente. Más presión que me meto yo del día a día estoy seguro que no puede meterlo nadie. Pero es una actividad que la vivo con total naturalidad. Creo que nuestra responsabilidad demanda ahora ilusionar a un país, ilusionar que es el mayor de los orgullos también, ilusionar a una afición, que se sienta identificado con una idea, y yo creo que ahora mismo tenéis a la fortuna de haber conseguido eso, pues vamos a disfrutarlo. Ganar es muy difícil, también hay que decirlo para que los jóvenes sepan que no se trata solo de ganar o perder o no hacerlo. Creo que siempre se gana siempre que uno lo intenta y deja todo en empeño, y nosotros lo vamos a hacer», especificó.

Por último, sobre las críticas recibidas por parte del técnico del Barça, Hansi Flick, acerca de la gestión de Lamine Yamal en la última convocatoria (el jugador regresó lesionado a su club), De la Fuente prefirió no entrar en la confrontación: «¿Cree que hoy, en mi tierra, disfrutando de este momento, me acuerdo de lo que ha dicho Hansi Flick? Pues no, ni me interesa», sintetizó.