LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis de la Fuente, homenajeado este jueves por la Federación Riojana de Fútbol. Juan Marín

Fútbol | Selección española

De la Fuente: «Todos los premios son importantes, pero recibirlo en tu casa es lo más grande»

El seleccionador español fue homenajeado por la Federación Riojana de Fútbol bautizando con su nombre la sala de juntas del edificio de Los Lirios

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:12

No han pasado dos meses desde que Gustavo Sáenz asumiera como presidente de la Federación Riojana de Fútbol sustituyendo a Jacinto Alonso. Y una de ... sus prioridades era homenajear al seleccionador español Luis de la Fuente, acto que se celebró este jueves en la sede de la entidad regional, donde se le dio nombre del entrenador jarrero a la sala de juntas del edificio de Los Lirios. «Es un honor recibir en la Casa del Fútbol Riojano este reconocimiento, dar nombre a un aula, una cosa muy seria. Todos los premios son muy importantes, son muy bien recibidos, pero el más importante es el que te lo dan en tu tierra», explicó el seleccionador a los medios de comunicación. «Y recibir aquí, insisto, en mi casa, en mi federación, con mis amigos, pues esto es lo más grande que puedo esperar. De verdad, estoy orgulloso, honrado y muy, muy agradecido, de verdad, muy agradecido», agregó De la Fuente, al que también se le dedicó un mural con tres imágenes de su carrera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave en una pelea en Logroño
  2. 2

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  3. 3 Veranillo de San Miguel para encarar un otoño que la Aemet predice en La Rioja «más cálido de lo normal»
  4. 4 El pago de dos euros por los hinchables de los barrios que antes eran gratis hace saltar las críticas
  5. 5 Los Calis abarrotan la Casa de Andalucía
  6. 6 La Terraza cuelga el cartel de lleno
  7. 7 Borja Jiménez, a hombros en el cierre de feria
  8. 8 Programa de actos de las fiestas de San Mateo del jueves 25 de septiembre
  9. 9

    El joven asesinado de una cuchillada el domingo en Bilbao entró en Vizcaya como mena en 2021
  10. 10 Sánchez anuncia el envío de un buque de la Armada para proteger a la flotilla a Gaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja De la Fuente: «Todos los premios son importantes, pero recibirlo en tu casa es lo más grande»

De la Fuente: «Todos los premios son importantes, pero recibirlo en tu casa es lo más grande»