El buen tiempo mejora la calidad por días y alargará la vendimia hasta entrado octubre

30 millones de kilos en las bodegas, de los que 28 son de blanco. Es el balance provisional de la vendimia 2025 que avanza, generalizada ... pero de forma escalonada y, sobre todo, tranquila. Ya sufrieron bastante los viticultores en primavera, mientras que ahora el tiempo es ideal y las perspectivas con días de septiembre como si fueran de octubre, están alargando una recogida que se preveía a priori muy rápida por la escasez de uva: «Para el 10 de septiembre empezamos en Cenicero, donde apenas hemos llegado a los 2.500 kilos por hectárea; en Fuenmayor, unos 2.000 kilos, también muy rápido porque apretaba entonces mucho el calor, y en Navarrete nos pegó de lleno la piedra, así que toda la primera parte fue muy acelerada».

Casi de forma frenética se inició la vendimia para Viñedos Hermanos Hernáiz, pero todo ha cambiado ahora en La Emperatriz (Baños de Rioja), una de las zonas más frescas de la DOCa: «En La Rioja Alta la diferencia es sustancial con La Rioja Media; hay también poca uva pero ya no aprieta el calor, así que estamos cortando blanco y con el tinto vamos a parar porque tenemos unos días muy buenos por delante», indica Eduardo Hernáiz.

Eduardo Hernáiz. Viñedos Hermanos Hernáiz «Podemos tener una cosecha histórica y los graneles, si somos Rioja, deberían subir»

El bodeguero confirma en este sentido que «estamos teniendo noches de octubre en septiembre y hay que aprovecharlas». «Los 25 litros de agua del fin de semana aquí, en Baños de Rioja, nos han venido muy bien porque no hay riesgo sanitario y vamos a poder ir más despacio». Hernáiz no duda de que «podemos tener una cosecha, aunque escasa, extraordinaria. «Los graneles, si de verdad somos Rioja, deberían levantar precios, porque puede haber grandiosos vinos este año y no es justo lo que está pasando con muchos viticultores». Sobre la calidad, el bodeguero señala que «lo que ya hemos descubado, especialmente de Cenicero, está espectacular, con color, IPTs y un tanino dulce como no he visto en la vida, mientras que las perspectivas aquí en La Emperatriz no pueden ser mejores».

Julio Saénz. La Rioja Alta, SA «Me atrevería a decir que en Rioja Alta y Alavesa será de las mejores cosechas que he visto»

Mágico está siendo el viento norte frente a los calores con que comenzó septiembre. Julio Sáenz, director técnico delGrupo La Rioja Alta, SA, indica que «ahora mismo estamos vendimiando en Rioja Alavesa, en La Rioja Alta y mañana comenzamos en Aster, en Ribera del Duero, así que vamos a tener el 'completo'», señala entre risas Julio Sáenz, director técnico del Grupo La Rioja Alta, SA. «Pero la verdad –continúa– es que estamos trabajando con mucha tranquilidad, ya que estamos teniendo un tiempo maravilloso y me atrevería a decir que la cosecha en Rioja Alta y Alavesa va a ser una de las mejores que he visto».

No es poco para un bagaje de prácticamente 30 años en La Rioja Alta, SA:«Me gusta todo, la sanidad por supuesto, los aromas que estamos viendo en algún primer descube que hemos hecho, y también el grado». «Creo que poder trabajar con 13 ó 13,5º es muy positivo porque este año la madurez fenólica ha ido por delante de la alcohólica y eso no era lo habitual».

Respecto a la cantidad, Julio Sáenz confirma la escasez de uva, pero cree que no «hay tan, tan poca». «En nuestro caso por ejemplo creo que vamos a llegar a los cupos del Consejo por localidades porque el grano está pesando mas de lo que esperábamos».

Roberto Oliván. Tentenublo Wines «Llegar a octubre con la vendimia es fundamental y, con estas noches, toca esperar un poco»

En Lanciego, en concreto en la aldea de Viñaspre en la parte oriental de Rioja Alavesa, Roberto Oliván (Tentenublo Wines), vive también la vendimia con normalidad:«Empezamos con los blancos y lo que nos encontramos es con la mitad de uva de lo habitual, pero muy buena pinta». El fin de semana pasado el viticultor midió 18 litros en su pueblo, pero sin preocupación:«Hay aire norte, sanidad y ha sido incluso un buen refresco para la planta». Oliván confirma que la merma será también importante en tintos –«la mitad de la cartilla aproximadamente»–, pero confía mucho en la calidad:«Yo estoy esperando porque se había bloqueado un poco la maduración y ahora la planta está volviendo a funcionar, sin presiones y con total normalidad».

En este sentido, el viticultor considera fundamental llegar a octubre:«El año pasado, pese a que había más presión por la sanidad en muchas zonas, también pudimos tener noches de octubre y ahora ya las tenemos por adelantado. A mí me gustaría esperar un poco más con los tintos porque las cosas están yendo muy bien y las perspectivas de tiempo son muy buenas».