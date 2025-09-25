LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Labores de recogida de la uva en un viñedo de La Rioja Media J. Rodríguez

El buen tiempo mejora la calidad por días y alargará la vendimia hasta entrado octubre

El agua del pasado fin de semana ayuda a una maduración más pausada, mientras bodegas y viticultores 'disfrutan' de las noches frías

Alberto Gil

Alberto Gil

Logroño

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:29

30 millones de kilos en las bodegas, de los que 28 son de blanco. Es el balance provisional de la vendimia 2025 que avanza, generalizada ... pero de forma escalonada y, sobre todo, tranquila. Ya sufrieron bastante los viticultores en primavera, mientras que ahora el tiempo es ideal y las perspectivas con días de septiembre como si fueran de octubre, están alargando una recogida que se preveía a priori muy rápida por la escasez de uva: «Para el 10 de septiembre empezamos en Cenicero, donde apenas hemos llegado a los 2.500 kilos por hectárea; en Fuenmayor, unos 2.000 kilos, también muy rápido porque apretaba entonces mucho el calor, y en Navarrete nos pegó de lleno la piedra, así que toda la primera parte fue muy acelerada».

