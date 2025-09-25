Penúltimo brindis en La Terraza El espacio ha ofrecido este jueves un ambiente relajado donde los asistentes disfrutaron de buena conversación, siempre con un Rioja en mano

Juan Marín del Río Logroño Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

Quinto y penúltimo día de La Terraza de Diario LA RIOJA y la jornada se ha vivido con un aire más sereno. Nada que ver con el bullicio del día anterior, pero con el mismo sabor de celebración. El espacio ha ofrecido este jueves comodidad y tiempo para detenerse en la conversación, con mesas menos concurridas y un ambiente que ha invitado a charlar. Un entorno diferente, pero igualmente atractivo, en el que los vinos de Bodega Zinio y las propuesta gastronómica de Carnicería Ajamil han acompañado la fiesta.

Los primeros en llegar han sido los representantes de la Consejería de Salud, encabezados por su titular, María Martín, que ha compartido charla con sus compañeros. Un equipo que, entre bromas y confidencias, ha demostrado que también en las fiestas hay espacio para la cercanía. A pocos metros, los miembros del Consejo de Administración de Nueva Rioja han intercambiado saludos, participando en un encuentro que para ellos tiene siempre un sabor especial.

En esta ocasión, la cámara también se giró hacia dos invitadas singulares: Elena Hernández e Inés Hernández, hermanas y suscriptoras de Diario LA RIOJA que han vivido la experiencia desde dentro. No todos los días se pasa de leer las páginas en casa a ser protagonistas en una de las citas más esperadas del San Mateo logroñés. Entre risas y brindis, han compartido mesa con columnistas del diario, que han dejado el teclado para sumarse a la celebración.

Los patrocinadores han tenido su lugar destacado. De Coca-Cola han acudido sus responsables en La Rioja, y de CaixaBank se han dejado ver varios de sus directivos, con Isabel Moreno a la cabeza, que han compartido confidencias con la directora del periódico, Teresa Cobo. No han faltado las fotos en el photocall, ni los brindis entre copas de vino y refrescos, que han unido mundos muy distintos bajo la misma terraza.

La jornada, más relajada en número de asistentes, ha tenido, sin embargo, un mosaico humano de lo más variado, una foto de lo más «heterogénea», como ha comentado Enrique Martínez Armas, director gerente de Rioja Medios. Empresarios de distintos sectores y profesionales de la comunicación han dado color a una mañana en la que la diversidad ha sido la dominante.

Entre los invitados también se han acercado rostros del panorama político regional, curiosos por compartir un rato con la familia de LA RIOJA. No han faltado concejales del Ayuntamiento de Logroño, el alcalde, Conrado Escobar, y caras habituales de la vida pública riojana. Todos ellos se han mezclado sin etiquetas en un espacio pensado para la convivencia y el diálogo.

La presidenta del colegio de fisioterapeutas, Ana San Juan, ha ofrecido a las mujeres asistentes algunos consejos para paliar los dolores provocados por los tacones durante largas jornadas mateas en las que bailar es obligatorio.

San Mateo encara ya sus últimas horas y La Terraza mantiene intacta su vocación de ser punto de encuentro. Cada jornada tiene su propia personalidad: la de este jueves ha regalado la oportunidad de hablar sin prisas y de disfrutar de la compañía en un ambiente menos apretado. Un día distinto, pero igualmente festivo, que ha vuelto a confirmar que la fiesta se vive también en las conversaciones que aquí siempre encuentran lugar.