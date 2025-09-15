Las noticias del día Descubre cuáles han sido las informaciones más relevantes de la jornada

La Rioja Lunes, 15 de septiembre 2025, 22:08

1 Vecinos del Casco Antiguo denuncian «insoportables gritos continuos» este fin de semana

La calle Siervas de Jesús aparecía atestada de jóvenes bien entrada la madrugada, con las consiguientes molestias para los residentes.

2 Detenido en Logroño por grabar por debajo de la falda a dos menores que esperaban el autobús

Un hombre fue sorprendido mientras intentaba captar con su móvil las zonas íntimas de las adolescentes desde el suelo de una parada de Los Lirios.

3 Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales

Las infecciones de transmisión sexual prosiguen su escalada imparable en La Rioja y triplican por cuarto año consecutivo los datos prepandemia.

4 Javier Guillén: «Todos tenemos claro quién ha llamado al boicot»

El director de La Vuelta asegura en que desde la ronda española «no íbamos a combatir contra nadie», y lamenta que «cuando llamas a boicotear la carrera, desde luego haces daño».

5 RTVE planteará en el Consejo si retira a España de Eurovisión

El presidente de la corporación pública incluirá este punto en la reunión que se celebrará mañana, tras la polémica por la suspensión de la Vuelta.

6 Abierto al tráfico el nuevo cruce de Duquesa de la Victoria y Juan XXIII

El paso en abanico entre la Glorieta, Portales y los Muros ultima los trabajos de impresión del adoquinado y quedará previsiblemente terminado justo antes de las fiestas.

7 La Policía reduce al hombre que amenazaba con hacer explosionar varias bombonas en la Gran Vía de Madrid

La Policía había movilizado a un negociador para intentar que el individuo desistiera.

8 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida

Los investigadores creen que el freno de mano falló o no estaba bien activado | El padre y el hijo de 4 años estaban presentes en el momento del devastador impacto.

9 El PSOE revela que recibió un «microcrédito» de Cerdán para las primeras Elecciones Generales de 2019

El partido también asegura en su información remitida al Supremo que el exdirigente hizo una donación de 600 euros para investigar el covid.

10 Duplantis estira el récord del mundo de pértiga hasta los 6,30 metros

El sueco volador alcanza su 14º registro al aire libre en el Mundial de Tokio.

11 El Festival de Teatro de Logroño ofrecerá 19 espectáculos en octubre y noviembre

El Bretón logroñés acogerá la 46.ª edición de su programa de otoño, que incluye cuatro montajes internacionales, dos de danza y uno de circo teatro.