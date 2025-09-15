LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Armand Duplantis, nuevo oro mundialista. Afp
Mundiales de Atletismo

Duplantis estira el récord del mundo de pértiga hasta los 6,30 metros

El sueco volador alcanza su 14º registro al aire libre en el Mundial de Tokio

Igor Barcia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:04

Armand Duplantis no tiene límites. Los 6,30 metros también son suyos y ya son 14 las plusmarcas mundiales de pértiga que ha conquistado la ... estrella sueca. Mondo es siempre protagonista absoluto allá donde compite y también ha puesto el estadio olímpico de Tokio a sus pies. No lo logró hace cuatro años en los Juegos, pero hoy, en el tercer intento, se ha sacado aquella espina para seguir creciendo en busca de nuevos retos. Y lo ha hecho en uno de los concursos más complicados que ha tenido en los últimos tiempos, porque el griego Karalis le ha obligado a hacer seis saltos previos para asegurarse la victoria. Unidos a los tres que ha necesitado para lograr la nueva plusmarca, lo convierten en uno de los concursos más largos de un Duplantis acostumbrado a la ley del mínimo esfuerzo para atacar fresco sus intentos de récord.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal
  2. 2 El pañuelo de San Mateo, también para los bebés
  3. 3 Un hombre graba las zonas íntimas de menores en una parada de autobús en Logroño
  4. 4

    La UD Logroñés juega con fuego
  5. 5 El Gobierno central revoca 136 licencias a pisos turísticos ilegales en La Rioja
  6. 6

    Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales
  7. 7 El marcador | Victoria de la UDL y el resumen de los partidos del fin de semana
  8. 8 Javier San Pedro y La Casilla Ecológica, entre los ganadores del Concurso Agrícola de La Rioja
  9. 9

    El velo de la izquierda
  10. 10

    Las infecciones de transmisión sexual más comunes y cómo evitarlas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Duplantis estira el récord del mundo de pértiga hasta los 6,30 metros

Duplantis estira el récord del mundo de pértiga hasta los 6,30 metros