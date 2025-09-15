LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Abierto al tráfico el cruce de las calles Duquesa de la Victoria con Juan XXIII. Juan Marín
Logroño

Abierto al tráfico el nuevo cruce de Duquesa de la Victoria y Juan XXIII

El paso en abanico entre la Glorieta, Portales y los Muros ultima los trabajos de impresión del adoquinado y quedará previsiblemente terminado justo antes de las fiestas

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:54

El nuevo cruce entre Duquesa de la Victoria y Juan XXIII ha quedado este lunes abierto al tráfico tras culminar las obras de pacificación a las que se ha sometido este tramo de la calle hasta Beti Jai. Los trabajos, que se integran en la conexión de la Glorieta con las Cien Tiendas y con Portales, han culminado con el adoquinado del cruce. Resta, además de una limpieza profunda del área, ubicar parte del mobiliario urbano y los bolardos que separarán físicamente el carril bici de la vía convencional para aumentar la seguridad de los ciclistas.

En el extremo opuesto de la Glorieta, los trabajos para concluir el paso en abanico que conectará los Muros y Portales prosiguen a buen ritmo y requieren el corte del tráfico hasta el jueves 18 para poder ejecutar la impresión del asfalto que conformará el adoquinado final.

El concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, ha visitado este lunes las obras y ha recordado que para San Mateo «estarán ambos cruces totalmente abiertos al tráfico». En el caso de Duquesa de la Victoria, el edil ha señalado que la intervención «es una solución que mejora el tránsito entre el Casco Antiguo, las Cien Tiendas y genera nuevos espacios de de convivencia y de prioridad peatonal y de calmado del tráfico, que es sustancial para el entorno». También ha apuntado que el proyecto de remodelación de Beti Jai «está en licitación, por lo que las obras se iniciarán en los próximos meses, para continuar el año que viene con Doctores Castroviejo».

Detalles que ya se atisban en el cruce en abanico

Si faltan algunos detalles por terminar en el cruce en abanico que conectará la Glorieta, Portales y los Muros, otros sí están ya listos para entrar en funcionamiento antes de que el cohete mateo paralice la ciudad. Uno de esos detalles novedosos por el diseño y el formato, inédito en Logroño, son los semáforos que regularán el tráfico en ese punto. De un estilo minimalista, incorporan el aspecto cromado claro con esferas de led en lugar del convencional rectángulo.

