Un hombre graba las zonas íntimas de menores en una parada de autobús en Logroño

La Policía Nacional ha detenido a un varón por su presunta participación en la grabación sin consentimiento de las partes íntimas de unas adolescentes menores ... de edad en una marquesina de autobús de una zona comercial de Logroño.

Los hechos tuvieron lugar a principios del mes de agosto sobre las nueve de la noche, cuando las dos menores se encontraban esperando el autobús urbano en la parada y se sentaron en la parte metálica en la posición de semi-sentadas. Una mujer que se encontraba en ese mismo lugar, alertó a las menores de que había una persona que les estaba grabando por debajo desde atrás y al otro lado del cristal y que no se sentasen allí. Las niñas decidieron apartarse de la zona y al intentar dirigirse hacia el hombre, este ya se encontraba abandonando apresuradamente la zona, al percatarse de que le habían descubierto. Varias personas presenciaron los hechos y dieron cuenta a la Policía Nacional.

Las dos menores interpusieron la denuncia en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, detallando lo sucedido y aportando la información que poseían del presunto autor. Información que dio inicio a la actividad correspondiente por el grupo de investigación, que tras varias comprobaciones y cruce de información llegó a identificar plenamente al presunto autor y tiempo después, proceder a su detención, al que se le atribuye un Delito de Descubrimiento y Revelación de Secretos por los hechos narrados. El autor es un varón de mediana edad de poco más de 35 años, tras su detención ha pasado a disposición judicial.