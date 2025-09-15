LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Aspecto de la calle el pasado sábado a las cinco de la mañana. L.R.
Logroño

Vecinos del Casco Antiguo denuncian «insoportables gritos continuos» este fin de semana

La calle Siervas de Jesús aparecía atestada de jóvenes bien entrada la madrugada, con las consiguientes molestias para los residentes

Nuria Alonso

Nuria Alonso

Logroño

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:43

A falta de menos de una semana para que empiece San Mateo, los vecinos del Casco Antiguo siguen sufriendo los comportamientos incívicos de quienes entienden la diversión a gritos. Denuncian los vecinos del centro histórico que los dos últimos fines de semana han vivido noches y madrugadas especialmente ruidosas por parte de los clientes del ocio nocturno.

Así, algunos vecinos han facilitado imágenes de lo que viven cada fin de semana en sus domicilios cercanos a locales del ocio nocturno. En el caso de la fotografía superior, se trata de la calle Siervas de Jesús el pasado sábado, 13 de septiembre, sobre las cinco de la madrugada. En ella, se aprecia la tremenda afluencia de personas en la calle, justo a la hora de cierre de alguno de los locales de ocio nocturno ubicados en la zona.

«Estos dos últimos fines de semana han sido insoportables, con gritos continuos a las cinco de la mañana, media calle de Siervas de Jesús colapsada y con problemas en San Agustín por los incumplimientos reiterados» del horario de cierre de algunos locales, apuntan desde la asociación Demanda Casco Antiguo, que aglutina a buena parte de los vecinos del centro histórico de Logroño.

