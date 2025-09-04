Las noticias del día

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:59

  1. Un año para olvidar: las tormentas ya han dañado más de 40.000 hectáreas en el campo riojano

Agroseguro sigue recibiendo partes de agricultores relacionados con las dos últimas granizadas; en concreto la del pasado domingo ya ha afectado a 858 hectáreas

  1. La nectarina sufre los efectos del granizo, heladas, plagas y falta de fitosanitarios

La recogida de algunas variedades tardías de esta fruta en la región se compatibiliza con la cosecha de la pera desde la semana pasada

  1. Casi 1.000 euros el cátering o 4.000 las dietas, personal y vigilancia: lo que costará (desglosado) el concierto de Mikel Izal en Logroño

El Consistorio ha publicado el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del músico

  1. «Hasta pronto, baloncesto»

Elena Salcedo, eterna capitana del Unibasket, anuncia su retirada del deporte que le dio todo, aunque seguirá en la Junta del club riojano

  1. Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»

Los dos españoles que resultaron heridos en el accidente han recibido el alta, mientras la investigación trata de esclarecer si la tragedia se debió a la rotura de un cable.

  1. Miguel Sáinz: «Flaco favor se hace a Logroño hablando solo de turismo de borrachera»

El Pleno del Ayuntamiento rechaza una moción de Vox para la puesta en marcha de un «modelo turístico familiar respetuoso» con «incremento del patrullaje de Policía Local los fines de semana»

Top 50
  Las frases que han desatado las risas en el Parlamento de La Rioja: «Necesitamos bomberos con buena manguera»
  2. 2 Casi 1.000 euros el cátering o 4.000 las dietas, personal y vigilancia: lo que costará (desglosado) el concierto de Mikel Izal en Logroño
  3. 3

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  Éxito de la apertura de los cines Las Cañas en Viana: largas filas para acceder a las salas
  AGE pagará a 79 céntimos el kilo de tinta y a 70 la blanca
  6. 6

    Una finca en Haro donde crecen los vagones
  24 pacientes a la espera de cama, controles cerrados, boxes al límite... Urgencias se colapsa de nuevo
  Ryanair elimina vuelos de Vitoria, Zaragoza y Santander
  9. 9

    La extraña vendimia da el salto a Logroño
  10. 10

    Las primeras horas en la UR: entre el nerviosismo y las ganas

