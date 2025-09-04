La nectarina sufre los efectos del granizo, heladas, plagas y falta de fitosanitarios

José Miguel Nájera García y Miguel Ezquerro Malo compatabilizan la recogida de pera con otra fruta de temporada como es la nectarina. Nájera tiene ... ahora la variedad nectadiva y Ezquerro nectapi. Dejaron por unos días la pera para iniciar la cosecha de este producto a principios de la semana pasada.

961 toneladas de nectarina se recogieron en el año 2023 en 54 hectáreas de La Rioja, según el servicio de estadística agraria regional.

Primero acuden a las zonas que más da el sol, las más aireadas y después a las parcelas interiores en las que maduran más tarde y las llevan a la SAT Valle de Rincón, en Rincón de Soto.

Comentan que ahora los cultivos están estancados o bajando porque cada vez hay menos agricultores y aumentan los problemas como los que afectan a los fitosanitarios con retiradas de productos. Esto provoca que las plagas avancen más y porque cada vez disponen de menos recursos para combatirlas.

El caracol es uno de los mayores inconvenientes. Se come la fruta cuando es pequeña y ahora, cuando tiene azúcar, y también sufren daños por las hormigas. «Tenemos que perder mucho dinero y tiempo para combatir estos problemas casi manualmente», lamentan.

Por otro lado, este año han sufrido el granizo de forma desigual. En algunas parcelas han podido recolectar con menos destrozos, pero en otras la fruta se destina en su totalidad a zumo. Incluso las que llevan al almacén deben ser seleccionadas para diferenciar las que se dedican a la venta de fresco y a industria.

«Antes se aprovechaba algo la fruta con algún toque de granizo, pero ahora nadie la quiere. Buscan que tenga presencia, sin marcas», señalan y añaden que el hielo ha sido otro problema, más que la piedra. Las heladas de 2025 se produjeron justo en floración o recién cuajado.

Las nectarinas que están recogiendo desde la última semana de agosto son de variedades tardías. José Miguel empieza en San Fermín con la luciana. Esta fruta no es como la pera que puede aguantar en el árbol, la nectarina madura rápido y los agricultores tienen que cogerla en su punto, no pueden esperar una semana. Ponen diferentes tipos para estar cosechando durante varios meses, según se completen los ciclos de desarrollo.

La nectarina es una de las frutas que en La Rioja sufre una evolución descendente desde finales de los noventa (en 1997 había 156 hectáreas) con un ligero repunte en 2013 (109 hectáreas) al que siguió de nuevo la caída de superficie y producción hasta llegar a las 54 de 2023, último año del que ofrece cifras el servicio de estadística del Agricultura del Gobierno de La Rioja en sus datos históricos por cultivos.

Respecto a la producción, de las 2.295 toneladas recogidas en la región en el año 1997 se pasaron a las 961 toneladas registradas en 2023.