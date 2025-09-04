Miguel Sáinz: «Flaco favor se hace a Logroño hablando solo de turismo de borrachera» El Pleno del Ayuntamiento rechaza una moción de Vox para la puesta en marcha de un «modelo turístico familiar respetuoso» con «incremento del patrullaje de Policía Local los fines de semana»

«Flaco favor se hace a Logroño hablando solo de turismo de borrachera y obviando el potencial turístico de la capital de La Rioja». Así se ha expresado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, asegurando que además de que contra el primero «se están adoptando ya medidas», en cuanto al segundo, «son cada vez más las alternativas que se tienen» (con congresos, eventos deportivos, gastronomía, cultura o vino, que también).

Las declaraciones de Sáinz se enmarcan dentro del debate de la moción presentada por el grupo municipal de Vox para, literalmente, «implementar un modelo turístico respetuoso, impulsando el modelo turístico familiar», rechazada con el voto en contra unánime de PP, PSOE, Podemos-IU y PR+, y con el resto de la oposición compartiendo preocupación por los problemas generados en torno al ocio nocturno, pero mostrando su rechazo para la creación de un «sello de turismo familiar» (con las numerosas al frente).

La propuesta, de entrada, ha sido tratada de enmendar por parte del PP a fin de dejar a un lado la «suspensión temporal de nuevas licencias de pisos turísticos en la zona hasta aprobar una regulación actualizada» y el «refuerzo estructural se seguridad y convivencia, con el incremento del patrullaje de Policía Local en fines de semana y establecimiento de protocolos de actuación rápida ante alteraciones del orden público, coordinados con la Delegación del Goberno cuando proceda».

Logroño apuesta por sumarse a la Asociación de Municipios del Camino Ignaciano El Pleno ha aprobado este jueves la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de Logroño a la Asociación de Municipios del Camino Ignaciano (AMCI), constituida en enero de 2025 con la finalidad de que los municipios que la integran actúen de forma coordinada en la promoción turística del Camino Ignaciano, liderando así la creación de producto y su difusión para conseguir el mejor impacto en estos territorios, fomentando una visión que supere la comprensión estrictamente religiosa del camino y convertirlo en un eje patrimonial y de intercambio. El Camino Ignaciano recrea la ruta que Ignacio de Loyola realizó en 1522. Después de su conversión espiritual, Ignacio de Loyola abandonó la vida que había llevado hasta entonces en el seno de una familia noble. El Camino Ignaciano recrea la ruta entre la casa natal de Ignacio de Loyola (una torre-palacio en la localidad vasca de Azpeitia) hasta lo que se conoce como Cova de San Ignacio en la ciudad catalana de Manresa (cerca del Monasterio de Montserrat). En La Rioja, esta ruta recorre, además de Logroño, localidades como Fuenmayor, Navarrete, Agoncillo, Alcanadre, Arrúbal, Calahorra, Aldeanueva de Ebro o Alfaro, antes de proseguir su recorrido por la Ribera navarra.