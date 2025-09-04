LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concejales del gobierno y de la oposición accediendo al salón plenario a primera hora de la mañana. Justo Rodríguez

Miguel Sáinz: «Flaco favor se hace a Logroño hablando solo de turismo de borrachera»

El Pleno del Ayuntamiento rechaza una moción de Vox para la puesta en marcha de un «modelo turístico familiar respetuoso» con «incremento del patrullaje de Policía Local los fines de semana»

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:06

«Flaco favor se hace a Logroño hablando solo de turismo de borrachera y obviando el potencial turístico de la capital de La Rioja». Así se ha expresado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, asegurando que además de que contra el primero «se están adoptando ya medidas», en cuanto al segundo, «son cada vez más las alternativas que se tienen» (con congresos, eventos deportivos, gastronomía, cultura o vino, que también).

Las declaraciones de Sáinz se enmarcan dentro del debate de la moción presentada por el grupo municipal de Vox para, literalmente, «implementar un modelo turístico respetuoso, impulsando el modelo turístico familiar», rechazada con el voto en contra unánime de PP, PSOE, Podemos-IU y PR+, y con el resto de la oposición compartiendo preocupación por los problemas generados en torno al ocio nocturno, pero mostrando su rechazo para la creación de un «sello de turismo familiar» (con las numerosas al frente).

La propuesta, de entrada, ha sido tratada de enmendar por parte del PP a fin de dejar a un lado la «suspensión temporal de nuevas licencias de pisos turísticos en la zona hasta aprobar una regulación actualizada» y el «refuerzo estructural se seguridad y convivencia, con el incremento del patrullaje de Policía Local en fines de semana y establecimiento de protocolos de actuación rápida ante alteraciones del orden público, coordinados con la Delegación del Goberno cuando proceda».

Logroño apuesta por sumarse a la Asociación de Municipios del Camino Ignaciano

El Pleno ha aprobado este jueves la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de Logroño a la Asociación de Municipios del Camino Ignaciano (AMCI), constituida en enero de 2025 con la finalidad de que los municipios que la integran actúen de forma coordinada en la promoción turística del Camino Ignaciano, liderando así la creación de producto y su difusión para conseguir el mejor impacto en estos territorios, fomentando una visión que supere la comprensión estrictamente religiosa del camino y convertirlo en un eje patrimonial y de intercambio. El Camino Ignaciano recrea la ruta que Ignacio de Loyola realizó en 1522. Después de su conversión espiritual, Ignacio de Loyola abandonó la vida que había llevado hasta entonces en el seno de una familia noble. El Camino Ignaciano recrea la ruta entre la casa natal de Ignacio de Loyola (una torre-palacio en la localidad vasca de Azpeitia) hasta lo que se conoce como Cova de San Ignacio en la ciudad catalana de Manresa (cerca del Monasterio de Montserrat). En La Rioja, esta ruta recorre, además de Logroño, localidades como Fuenmayor, Navarrete, Agoncillo, Alcanadre, Arrúbal, Calahorra, Aldeanueva de Ebro o Alfaro, antes de proseguir su recorrido por la Ribera navarra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las frases que han desatado las risas en el Parlamento de La Rioja: «Necesitamos bomberos con buena manguera»
  2. 2 AGE pagará a 79 céntimos el kilo de tinta y a 70 la blanca
  3. 3

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4 Éxito de la apertura de los cines Las Cañas en Viana: largas filas para acceder a las salas
  5. 5 Ryanair elimina vuelos de Vitoria, Zaragoza y Santander
  6. 6 24 pacientes a la espera de cama, controles cerrados, boxes al límite... Urgencias se colapsa de nuevo
  7. 7

    Las primeras horas en la UR: entre el nerviosismo y las ganas
  8. 8 El concierto de Izal sube a los 193.600 euros con IVA y la DJ del cohete serán 12.100 más
  9. 9 La Rioja tendrá entre dos y tres vuelos semanales a Barcelona desde 2026
  10. 10 Las protestas propalestinas obligan a adelantar el final de la etapa en Bilbao, que se queda sin ganador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Miguel Sáinz: «Flaco favor se hace a Logroño hablando solo de turismo de borrachera»

Miguel Sáinz: «Flaco favor se hace a Logroño hablando solo de turismo de borrachera»