LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uvas dañadas por la tormenta del pasado día 31. Sonia Tercero

Un año para olvidar: las tormentas ya han dañado más de 40.000 hectáreas en el campo riojano

Agroseguro sigue recibiendo partes de agricultores relacionados con las dos últimas granizadas; en concreto la del pasado domingo ya ha afectado a 858 hectáreas

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:06

Cinco días después de que una repentina tormenta sorprendiera a los vecinos de los valles del Leza y el Iregua, Agroseguro sigue recibiendo partes ... de agricultores que quieren hacer constar los daños provocados por ese episodio meteorológico en sus parcelas. No en vano, ya son 858 las hectáreas afectadas (la mayoría de ellas, 833, de viñedo), según los últimos datos ofrecidos por la entidad responsable de la gestión de los seguros agrarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las frases que han desatado las risas en el Parlamento de La Rioja: «Necesitamos bomberos con buena manguera»
  2. 2

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3 Éxito de la apertura de los cines Las Cañas en Viana: largas filas para acceder a las salas
  4. 4 Casi 1.000 euros el cátering o 4.000 las dietas, personal y vigilancia: lo que costará (desglosado) el concierto de Mikel Izal en Logroño
  5. 5 AGE pagará a 79 céntimos el kilo de tinta y a 70 la blanca
  6. 6

    Las primeras horas en la UR: entre el nerviosismo y las ganas
  7. 7 Ryanair elimina vuelos de Vitoria, Zaragoza y Santander
  8. 8 24 pacientes a la espera de cama, controles cerrados, boxes al límite... Urgencias se colapsa de nuevo
  9. 9

    Una finca en Haro donde crecen los vagones
  10. 10

    La extraña vendimia da el salto a Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un año para olvidar: las tormentas ya han dañado más de 40.000 hectáreas en el campo riojano

Un año para olvidar: las tormentas ya han dañado más de 40.000 hectáreas en el campo riojano