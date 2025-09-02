LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viñas en las que se aprecia la acción del pedrisco: casi sin hojas y con las uvas muy tocadas por el granizo. SONIA TERCERO

La última granizada aboca a las parcelas más dañadas a una vendimia «inminente»

El pedrisco del domingo afectó a una zona «bastante extensa» de La Rioja, donde también se vieron perjudicados frutales y olivos

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:14

«Empezó por el valle del Iregua, por Nalda o Albelda, y de ahí cruzó al Leza por Ribafrecha y Clavijo para coger luego la ... zona más cercana al río: Murillo, Alcanadre... También afectó a Corera e incluso pasó a Navarra, por Mendavia». Ese es el recorrido que hizo la tormenta de granizo registrada el pasado domingo en La Rioja. Un discurrir «bastante extenso», tal y como lo define Igor Fonseca y que, en palabras del secretario general de ARAG-Asaja, «ha dejado mucha intensidad de daños».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con una navaja en Calahorra
  2. 2 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  3. 3

    Lyon Tavern, más de 40 atípicos años
  4. 4

    El Ayuntamiento no se plantea sacar el MUWI de Valbuena pero prevé «reorientar» los escenarios
  5. 5

    La Selectividad de Capellán para el curso 2025-2026
  6. 6 Recuperados en Briviesca productos robados de un supermercado de La Rioja
  7. 7 Capellán aceptará la condonación de deuda «injusta y no igualitaria» si no se puede cambiar
  8. 8 Así estaba el kebab de Calahorra cerrado por suciedad
  9. 9

    Clausurado un kebab en Calahorra por incumplir las medidas higiénico-sanitarias
  10. 10

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La última granizada aboca a las parcelas más dañadas a una vendimia «inminente»

La última granizada aboca a las parcelas más dañadas a una vendimia «inminente»