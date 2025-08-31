El granizo sorprende a varias localidades riojanas
Las calles de Murillo, Clavijo, Ribafrecha o Nalda se han teñido de blanco
L. R.
Domingo, 31 de agosto 2025, 16:59
Ya lo había advertido la AEMET. Hoy se preveían fuertes tormentas en La Rioja que finalmente han llegado a primera hora de la tarde a localidades como Murillo, Clavijo, Ribafrecha o Nalda, que han vivido una intensa granizada.
Como ejemplo, en Murillo se han inundado varios garajes debido a la intensidad con la que ha caído el agua,
La Agencia Estatal de Meteorología había activado este domingo el nivel de aviso amarillo por lluvias y tormentas en la zona de la ribera del Ebro.
Las acumulaciones de agua pueden rondar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que el granizo y las fuertes rachas de viento también protagonizan algunos escenarios.
Estos avisos estarán vigentes hasta las 20:00 horas de este domingo.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.