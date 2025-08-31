El granizo sorprende a varias localidades riojanas Las calles de Murillo, Clavijo, Ribafrecha o Nalda se han teñido de blanco

L. R. Domingo, 31 de agosto 2025, 16:59 | Actualizado 17:08h.

Ya lo había advertido la AEMET. Hoy se preveían fuertes tormentas en La Rioja que finalmente han llegado a primera hora de la tarde a localidades como Murillo, Clavijo, Ribafrecha o Nalda, que han vivido una intensa granizada.

Como ejemplo, en Murillo se han inundado varios garajes debido a la intensidad con la que ha caído el agua,

La Agencia Estatal de Meteorología había activado este domingo el nivel de aviso amarillo por lluvias y tormentas en la zona de la ribera del Ebro.

Las acumulaciones de agua pueden rondar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que el granizo y las fuertes rachas de viento también protagonizan algunos escenarios.

Estos avisos estarán vigentes hasta las 20:00 horas de este domingo.