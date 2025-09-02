José Luis Pisón es uno de los agricultores de Murillo de Río Leza afectados por la granizada del pasado domingo. Lamenta que el pedrisco ... haya aparecido «en el peor momento posible» tanto por las fechas como por tratarse de la culminación de un año muy negativo para los viticultores. «Con todo el sacrificio que nos ha costado sacar las viñas adelante, ahora nos llega esto», afirma resignado. «Nos ha caído un regalito del cielo ahora que ya teníamos el fruto para coger y después de habernos gastado un montón de dinero en la lucha contra el mildiu», analiza.

Tras ese pesar, Pisón insiste en señalar como «el mayor problema» de este episodio climatológico el momento en el que ha hecho acto de presencia. «La uva ya estaba madura, ya tenía doce grados o doce y medio, y lo que se ha golpeado se va a convertir en vinagre y elaborarlo va a resultar difícil», advierte. «Y como aparezca la botrytis el ácido glucónico se va a disparar», apostilla.

Ante esta situación, el agricultor de Murillo recalca que está en manos de las cooperativas y bodegas decidir si vendimiar ya lo que quede sano o esperar para ver cómo evoluciona. «Sé que los técnicos de la cooperativa ya se han dado unas vueltas por el campo y no sé qué decisión van a tomar», exponía ayer por la mañana Pisón. «Si el pedrisco hubiera caído un poco antes se le podría dar un tratamiento y se podría aprovechar la uva, pero ahora o se vendimia pronto o va a ser vinagre», repite. Aun así, cree que los expertos son los que han de tomar la determinación final. «Hay racimos que pueden tener un 50% de afectación, pero es una cuestión técnica la de decidir si vendimiar o no. Yo no te sabría decir qué es lo ideal», finiquita su reflexión.

LA FRASE «Estamos pasando por una época muy mala, como hacía años que no veíamos. Llevamos tres o cuatro años muy fastidiados» José Luis Pisón Viticultor de Murillo de Río Leza

El viticultor considera que si se tarda mucho en recolectar, la uva «se echará a perder» y ese sería el peor final posible para un año malo que viene a sumarse a los últimos, que tampoco han resultado positivos. «Estamos pasando por una época muy mala, como hacía años que no veíamos», lamenta Pisón. «Ahora se nos está juntando todo: los precios bajísimos, el mildiu, que el año pasado también tuvimos una cosecha mala... Llevamos tres o cuatro años muy fastidiados», remata Pisón su pesimista análisis de la coyuntura actual.