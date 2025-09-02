LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

José Luis Pisón, detrás de unos racimos de uva afectados por la granizada del domingo.

José Luis Pisón, detrás de unos racimos de uva afectados por la granizada del domingo. SONIA TERCERO

José Luis Pisón | Agricultor de Murillo de Río Leza

«Con lo que nos había costado sacar adelante el viñedo este año, ahora nos llega esto»

El viticultor lamenta «este regalito del cielo» tras meses luchando contra circunstancias adversas como el mildiu

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:10

José Luis Pisón es uno de los agricultores de Murillo de Río Leza afectados por la granizada del pasado domingo. Lamenta que el pedrisco ... haya aparecido «en el peor momento posible» tanto por las fechas como por tratarse de la culminación de un año muy negativo para los viticultores. «Con todo el sacrificio que nos ha costado sacar las viñas adelante, ahora nos llega esto», afirma resignado. «Nos ha caído un regalito del cielo ahora que ya teníamos el fruto para coger y después de habernos gastado un montón de dinero en la lucha contra el mildiu», analiza.

