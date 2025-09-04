La extraña vendimia da el salto a Logroño

Alberto Gil Logroño Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:24 Comenta Compartir

La durísima campaña 2025, marcada por la siniestralidad de las tormentas –incluso en puertas de la vendimia como el domingo pasado– y el acoso del mildiu tienen pinta de convertirse también en una extraña y rápida vendimia.

Desde el pasado 13 de agosto en que dio comienzo la recogida en Alfaro con los primeros tempranillos blancos de Bodegas Ilurce, ya son más de 17 millones de kilos de uva los que han recepcionado, según el parte de arrastre del Consejo Regulador, de los que casi 13 son de uvas tintas y 4,4 millones de variedades blancas.

Bodegas LAN (Fuenmayor) comenzó ayer la vendimia en su viñedo Viña Lanciano (El Cortijo-Logroño) con los primeros racimos de uva tinta, cuando todavía hay varias zonas de Rioja Oriental que ni han comenzado o lo han hecho testimonialmente: «Hemos empezado por la parcela 'El Marqués', un tempranillo plantado en vaso en los años 70 y lo hemos hecho con unos cuatro o cinco días de adelanto respecto a lo normal», explica la directora técnica de LAN, María Barúa. «El retraso de ciclo vegetativo que llevaba este año el viñedo –continúa– se ha recuperado estas dos o tres últimas semanas debido a las olas de calor, lo que, unido a los bajos rendimientos, han propiciado que al final estemos recogiendo antes la uva de lo habitual, aunque esta es zona temprana». Barúa espera una cosecha que será muy corta: «Si habitualmente tenemos unos rendimientos medios de entre 3.000 y 4.500 kilos por hectárea, en Viña Lanciano podemos estar hablando entre 2.000 y 2.500 kilos».

«Hay muy poca uva, pero, desde el punto de vista de la calidad, los racimos están muy sueltos y la madurez es buena» María Barúa Bodegas LAN (Fuenmayor)

La enóloga, en cualquier caso, destaca las expectativas de calidad: «Me gusta quedarme con lo positivo y los racimos están muy sueltos, la madurez fenólica está acompañando a la tecnológica, con amplios contrastes térmicos entre el día y la noche, y la acidez está también bien». «Esto va a ir rápido –agrega– y ya no pararemos con el tempranillo en Viña Lanciano; sí esperaremos un poco más a los gracianos y mazuelos, pero proveedores nuestros de esta zona, e incluso de Fuenmayor, están también a punto de comenzar a vendimiar».

Bagordi

En Andosilla, uno de los pueblos navarros de la DOCa Rioja y una zona a priori más temprana, Bodeas Bagordi sólo ha cortado hasta ahora la variedad sauvignon blanc: «Con los tintos esperamos comenzar el próximo lunes», explica el joven viticultor Ander Cárcar. «La cantidad de uva, en general muy poca, va a marcar la evolución de las diferentes maduraciones y se van a solapar varias zonas –continúa–, pero, en nuestro caso, llevamos mucho tiempo trabajando en ecológico y hemos podido controlar el mildiu bastante bien estando muy encima, con lo que tenemos una cosecha bastante aceptable también en cantidad».

«De momento, sólo hemos cortado el sauvignon blanc y hasta el lunes no creo que empezemos con los tempranillos» Ander Cárcar Bodegas Bagordi (Andosilla)

Cárcar es optimista igualmente con la calidad: «El sauvignon ha entrado en bodega de lujo, con muy buenos aromas, los mejores de los últimos años, y ahora vamos a cortar la garnacha blanca». «En nuestro caso creo que vamos a poder hacer una vendimia selectiva y más o menos ordenada por variedades, zonas y parcelas así que, desde ese punto de vista soy optimista».

Comenta Reporta un error