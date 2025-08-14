LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Descarga de los primeros tempranillos blancos en las tolvas de Bodegas y Viñedos Ilurce. Justo Rodríguez

Ilurce abre la vendimia 2025 en Alfaro

Vino de Rioja ·

La bodega decide adelantar la recogida de su tempranillo blanco por el apretón del calor y confirma sospechas: muy, muy, poca uva

Alberto Gil

Alberto Gil

Logroño

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:10

«Hemos adelantado las previsiones por el calor que, además, parece que va a seguir apretando en los mismos términos durante unos cuantos días más», ... explica Víctor Escudero, joven enólogo de Bodegas Ilurce (Alfaro). «El viernes pasado hicimos un muestreo y nos llevamos una sorpresa porque nos encontramos con 11,9º baumé y con un pH y una acidez ya muy buena en el tempranillo blanco», detalla. «Viene el puente festivo, así que el lunes pasado volvimos al viñedo y en apenas tres días habíamos ganado entre 1 y 1,5º de alcohol probable, por lo que decidimos que teníamos que empezar hoy miércoles [por ayer]».

