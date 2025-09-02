Las granizadas de la última semana han afectado al menos a 900 hectáreas en La Rioja

El pedrisco ha vuelto a hacer acto de presencia en La Rioja en la última semana. Lo ha hecho después de más de un mes ... de tiempo estable, pero que no había hecho olvidar aquellas tormentas de la primavera y el inicio del verano que llenaron de pesar y preocupación a los agricultores de la comunidad autónoma. Estas últimas granizadas no han provocado tantas afecciones como aquellas, pero de momento ya han dejado tocadas más de 900 hectáreas de la región, según los datos de Agroseguro.

Los partes de siniestralidad se dividen en dos fechas diferentes. Por un lado, están los correspondientes al pasado miércoles, 27 de agosto, donde las tormentas afectaron principalmente a La Rioja Baja. De esa fecha, Agroseguro tiene cuantificadas 330 hectáreas siniestradas, todas ellas concentradas en dos únicos municipios: Autol y Aldeanueva de Ebro.

Unos días después llegó la granizada que afectó a diferentes localidades de la franja central de La Rioja. Fue el pasado domingo y, de momento, ese pedrisco ya ha sido el causante de partes de siniestralidad en más de 575 hectáreas, localizadas en enclaves como Clavijo, Ribafrecha, Murillo de Río Leza y Alcanadre. Tanto en esa jornada como en la anteriormente citada, la viña ha sido el cultivo más dañado, aunque también se han registrado afecciones en otras explotaciones. «Alguna de olivo y también de almendro», se puntualiza desde Agroseguro.

575 hectáreas siniestradas contabiliza Agroseguro a causa del pedrisco del pasado domingo.

Estos fenómenos meteorológicos adversos han causado una especial preocupación entre los viticultores perjudicados ante la proximidad de la recolección de las uvas. La vendimia está a punto de empezar (en algunos lugares ya ha comenzado) y tormentas como la de este domingo han llegado «en el peor momento posible», tal y como reconocían varios agricultores a este medio el pasado lunes. Tanto es así que, en algunos casos, han provocado un adelanto en la recogida de las uvas. Ante esta premura, se antojaba necesaria una urgente evaluación de los daños y desde Agroseguro que certifica que esta ya se está llevando a cabo. «Ha comenzado de manera inmediata, sin demora», se recalca. «El despliegue de peritos en La Rioja es amplio a lo largo de estos días y semanas, al coincidir con la vendimia», se añade.

Estos daños vienen a sumarse a los registrados semanas atrás en un año repleto de incidencias climatológicas. No en vano, a cierre de julio, en La Rioja se contabilizaban ya más de 39.600 hectáreas afectadas por el pedrisco, lo que suponía un 47% más que en 2023, que hasta el actual era el año con una mayor área siniestrada. Agroseguro estimaba ya entonces unas indemnizaciones superiores a los 27 millones de euros, de los que más de 14 corresponden a la uva de vinificación. De ellos, en agosto se abonaron tres millones destinados a los viticultores con daños superiores al 80% en sus viñedos.