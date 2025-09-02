LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Uvas dañadas tras la granizada registrada en Murillo el pasado domingo. SONIA TERCERO

Las granizadas de la última semana han afectado al menos a 900 hectáreas en La Rioja

La mayoría de los partes remitidos a Agroseguro corresponden a explotaciones de viñedo, a las que se suma «alguna de olivo y almendro»

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:07

El pedrisco ha vuelto a hacer acto de presencia en La Rioja en la última semana. Lo ha hecho después de más de un mes ... de tiempo estable, pero que no había hecho olvidar aquellas tormentas de la primavera y el inicio del verano que llenaron de pesar y preocupación a los agricultores de la comunidad autónoma. Estas últimas granizadas no han provocado tantas afecciones como aquellas, pero de momento ya han dejado tocadas más de 900 hectáreas de la región, según los datos de Agroseguro.

