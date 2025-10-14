LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

José Luis Ábalos llega al Supremo en una anterior comparecencia. Europa Press

El juez mantiene la declaración de Ábalos y anuncia una vista para su posible ingreso en prisión

El instructor del Supremo Leopoldo Puente ve «fraude de ley» en la renuncia del exministro a su abogado, a quien obliga a estar presente este miércoles

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 14 de octubre 2025, 12:33

Comenta

El magistrado del Supremo Leopoldo Puente, instructor del 'caso Cerdán-Ábalos-Koldo', ha rechazado este martes la renuncia realizada por el investigado José Luis Ábalos ... de su abogado por considerar que la misma constituye un «fraude de ley». La víspera de su nueva citación en el alto tribunal tras el informe de la Guardia Civil sobre su patrimonio, el juez mantiene el señalamiento previsto a las 10:00 horas de mañana y avanza que, tras la comparecencia, se celebrará una vistilla para modificar las medidas cautelares vigentes. Una circunstancia que podría deparar el ingreso en prisión preventiva del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE.

