El exministro de Transportes José Luis Ábalos atiende a la prensa en el Congreso. EFE

Ábalos rompe con su abogado y aboca a la suspensión de su declaración en el Supremo

La diferencia de pareceres con la estrategia de defensa ha llevado al diputado a buscar a otro letrado, una situación que debería provocar que el juez posponga su citación del miércoles

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:05

Comenta

José Luis Ábalos ha roto con su abogado a dos días de su nueva citación en el Tribunal Supremo, donde este miércoles tiene previsto comparecer ... ante el juez Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo'. La situación entre el diputado y su letrado José Aníbal Álvarez se había tensado en las últimas semanas por los diferentes pareces en la estrategia de defensa, según señalan fuentes jurídicas. El punto de no retorno habría sido el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, policía judicial en la causa, sobre el patrimonio de Ábalos, que concluyó que existirían más de 95.000 euros sin justificar en sus cuentas bancarias.

