LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez, en el Congreso, y Antonio Camacho, su abogado EP

El abogado de Begoña Gómez ante el juez: «Desde que desapareció la Inquisición nunca ha habido una investigación de este tenor»

Camacho en la última vista acusó a Peinado de orquestar una «investigación universal» contra la imputada por el mero hecho de que «su marido es el presidente del Gobierno»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 14 de octubre 2025, 17:36

Comenta

Palabras gruesas hasta el punto de comparar implícitamente al juez Juan Carlos Peinado, en su propia cara, con el mismísimo Tomás de Torquemada, el primer ... inquisidor general de España. El pasado 6 de octubre en los juzgados de Plaza de Castilla, durante la vista oral en la que el magistrado comunicó su intención de enjuiciar a Begoña Gómez ante un jurado por cuatro delitos, el abogado de la imputada llevó hasta el extremo su alegato, según atestigua la transcripción de que aquella vista a la que ha tenido acceso este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  2. 2

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  3. 3 El futuro corredor sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  4. 4 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y por su labor ejemplar
  5. 5

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  6. 6

    Windows 10 deja de tener soporte: esto es lo que debes hacer
  7. 7 Encuesta | ¿Qué opinas de la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar?
  8. 8 Detenido un menor en Calahorra por amenazar a su hermana y a su madre con un cuchillo
  9. 9

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  10. 10

    El permiso habitual en las empresas riojanas por la muerte de un familiar es de tres días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El abogado de Begoña Gómez ante el juez: «Desde que desapareció la Inquisición nunca ha habido una investigación de este tenor»

El abogado de Begoña Gómez ante el juez: «Desde que desapareció la Inquisición nunca ha habido una investigación de este tenor»