LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez, en un momento de su entrevista para la cadena Ser este lunes.

Sánchez defiende los pagos en efectivo del PSOE: «No es una caja, la fuente son las cuentas corrientes del partido»

El presidente del Gobierno sostiene que él mismo ha podido liquidar gastos por esa vía pero insiste en que no hay «ningún indicio» que apunte a una «supuesta financiación irregular»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 11:39

Comenta

Lo habían hecho la portavoz del Gobierno y la del PSOE, pero hoy ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha defendido que pagar ... gastos en efectivo a trabajadores o dirigentes de un partido es algo perfectamente normal. que se realiza en todo tipo de instituciones y de empresas. «Lo importante es que sea legal, si es acorde con la ley de financiación de partidos políticos y, en este caso, es así -ha esgrimido- No hay ningún indicio que apunte a una supuesta financiación irregular del PSOE».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
  2. 2 La multinacional ZF Aftermarket despide a seis empleados y solicita un ERTE para la casi totalidad de sus 194 trabajadores en Alfaro
  3. 3

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  4. 4

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  5. 5

    Sarkozy ingresará en la cárcel el próximo 21 de octubre
  6. 6 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y su labor ejemplar
  7. 7

    Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
  8. 8 El futuro Corredor Sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  9. 9

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  10. 10

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sánchez defiende los pagos en efectivo del PSOE: «No es una caja, la fuente son las cuentas corrientes del partido»

Sánchez defiende los pagos en efectivo del PSOE: «No es una caja, la fuente son las cuentas corrientes del partido»