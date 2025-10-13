LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El delegado de la Fiscalía Europea en España Ignacio Lucas. R. C.

El juez del 'caso Cerdán' contesta a la Fiscalía Europea que se queda con la causa

Puente asegura que de momento no han aparecido fondos europeos en ninguna de las obras investigadas y que los delitos del caso le competen

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:01

Comenta

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del 'caso Cerdán', ha respondido este lunes a la Fiscalía Europea que hasta el momento no consta ... en la causa la presencia de fondos comunitarios en ninguna de las obras públicas que está investigando por su presunto fraude. Una situación que, de momento, le permite seguir con la totalidad del procedimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
  2. 2

    El ailanto ya es la especie vegetal exótica más invasora en La Rioja junto a la hierba de la Pampa
  3. 3 La multinacional ZF Aftermarket despide a seis empleados y solicita un ERTE para la casi totalidad de sus 194 trabajadores en Alfaro
  4. 4

    Cantina con carné albiceleste
  5. 5 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en la Ibérica riojana este lunes
  6. 6 Agotados los bonos descuento para utilizar en las librerías riojanas
  7. 7

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  8. 8

    Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
  9. 9

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  10. 10 El Cortijo se prepara para la Marcha del vino y el chorizo asado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El juez del 'caso Cerdán' contesta a la Fiscalía Europea que se queda con la causa

El juez del &#039;caso Cerdán&#039; contesta a la Fiscalía Europea que se queda con la causa