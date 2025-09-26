Tributo a la programación musical de San Mateo

Da la sensación de que la programación musical de San Mateo ha sido un tributo a unas fiestas de verdad, es decir, una imitación. ... Salvo en los conciertos de Mikel Izal y Ohmnicidas, no han parado de sonar versiones de todo tipo, las composiciones originales y propias han sido minoría. Porque hasta grupos como Los Calis y Zapato Veloz han parecido, o lo han sido, nuevas versiones de sí mismos. Hasta en el Parrilla, la propuesta más interesante por la novedad y frescura que suelen aportar los artistas locales, ha estado protagonizado por las versiones hasta llegar al hartazgo.

Lo verdaderamente trágico de este San Mateo en Logroño es que los conciertos marginales, como los de Los Calis y Zapato Veloz, en otras ocasiones secundarios, enterrados en el programa por otros que deberían ser más importantes, han acabado siendo principales en base a una rácana agenda musical, con solo un Mikel Izal que destacar y que ha acabado superado en público por el grupo de rancheras Puro Relajo. Frente a la propuesta de Zapato Veloz de la peña La Rioja cabe destacar la de La Rondalosa, que programó a un grupo local de un género inusual como es el punk de Ohmnicidas en una plaza como Martínez Zaporta que no tiene conciertos.

Ampliar Ohmnicidas durante su directo en la plaza Martínez Zaporta. D.M.A.

Los más jóvenes no lo creerán pero en la plaza del Ayuntamiento, en San Mateo, han actuado, por ejemplo, Vetusta Morla, Morat y Auryn, de donde salió el ahora afamado Dani Fernández. Hubo años que quizá entonces fueron controvertidos pero ahora se ven con añoranza, como aquel 1998 con Platero y Tú, Ariel Rot, Seguridad Social, Juan Pardo y El Consorcio; 2009 con Hombres G, Barricada, Vetusta Morla y un tributo a Queen; y 2018 con Kiko Veneno, Los Enemigos, Arizona Baby y Rayden. Increíble.

Cada año parece que no puede ir a peor y siempre se logra. Hay algo clave: el 20 de agosto de 1998 se publicó el programa completo de San Mateo en Diario LA RIOJA, por lo que entonces, a un mes de las fiestas, estaba ya todo cerrado. Alguien hizo su trabajo. En cambio, este año se firmó la adjudicación del concierto de Mikel Izal el 3 de septiembre, a 17 días para que comenzaran las fiestas; la de Víctor Puri y Puro Relajo, el 17 de septiembre, a falta de tres días; y la del tributo a Sabina y Serrat y La Rock-A, el 19, el día anterior al chupinazo. Visto así, casi tenemos que dar gracias por no haber tenido que conformarnos con las charangas.