Mikel Izal durante su concierto en la Plaza del Ayuntamiento en San Mateo. Juan Marín

Tributo a la programación musical de San Mateo

Las versiones han protagonizado los conciertos de las fiestas de Logroño, en los que solo Mikel Izal y Ohmnicidas han propuesto un repertorio original propio

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:40

Da la sensación de que la programación musical de San Mateo ha sido un tributo a unas fiestas de verdad, es decir, una imitación. ... Salvo en los conciertos de Mikel Izal y Ohmnicidas, no han parado de sonar versiones de todo tipo, las composiciones originales y propias han sido minoría. Porque hasta grupos como Los Calis y Zapato Veloz han parecido, o lo han sido, nuevas versiones de sí mismos. Hasta en el Parrilla, la propuesta más interesante por la novedad y frescura que suelen aportar los artistas locales, ha estado protagonizado por las versiones hasta llegar al hartazgo.

