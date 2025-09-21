Los conciertos de San Mateo, entre el paraíso de Izal y la santa resaca de Ohmnicidas El artistas navarro protagoniza el gran concierto de estas fiestas con Dollar Selmouni como telonero. A partir de ahí, de todo un poco y con la caja de sorpresas del 'Parrilla'

Estíbaliz Espinosa Logroño Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:23 | Actualizado 14:30h. Comenta Compartir

El concierto de Mikel Izal en Logroño el día grande de las fiestas mateas, el domingo 21, será el único concierto gratuito (para el público) de su gira 'El miedo y el paraíso' y el único gran concierto del que los logroñeses disfrutarán estas Fiestas de la Vendimia de Logroño. El artista navarro estará con su primer proyecto en solitario en la Plaza del Ayuntamiento, a partir de las diez de la noche, invitándonos a un viaje introspectivo a lo más profundo del ser humano. Porque en 'El miedo y el paraíso' plantea una larga travesía a través de diferentes emociones y fases vitales que, en el plano musical, discurren desde sonidos más melancólicos, contemplativo y reflexivos hasta ritmos más bailables, vibrantes y alegres. 'El miedo' con el que abre su repertorio da paso a temas rubricados por el grito, la huida, la rabia, la fe, la verdad… hasta alcanzar 'El Paraíso'.

DJ Carmen de la Fuente será la primera mujer en amenizar el cohete de fiestas

Un 'paraíso' que ya tuvo la ocasión gozar en junio pasado en Calahorra el público del festival Gran Reserva. No era la primera vez que Mikel Izal pisaba un escenario riojano, si bien las anteriores ocasiones –en el festival Actual 2016 y el Fardelej 2014 de Arnedo– lo hacía junto al grupo IZAL, una de las bandas más reconocidas del indie pop y rock nacional que lideró durante doce años.

En su concierto, Mikel Izal tendrá como telonero al rapero mallorquín-argelino Dollar Selmouni, una de las voces más personales del urban español, con influencias de R&B, soul y flamenco. A su carisma personal y versatilidad artística, suma unas dotes vocales que no precisan de autotune y letras de superación que emocionan.

La banda La Rock-A, Víctor Puri y DJ Carmen de la Fuente. LR

La programación musical de San Mateo arranca como tal este sábado con la sesión de DJ Carmen de la Fuente, que será la primera mujer en amenizar el tradicional cohete de fiestas en la Plaza del Ayuntamiento. Reconocida en la escena electrónica europea, presentará su propuesta 'Fuerza Interior', un espectáculo inmersivo con visuales e iluminación.

En la misma plaza, La Rock-A guiará por la historia del rock and roll al público que allí se dé cita el martes 23 a medianoche, donde sonarán temas clásicos y elecciones más arriesgadas con la personal puesta en escena de esta banda de diez músicos. Unas horas antes, a las 21.00, la Banda de Música de Logroño también hará bandera del rock pop con un concierto de tributos en El Espolón.

De víspera, el lunes, el joven logroñés Víctor Puri estará con su pop flamenco en la plaza del Mercado (20.00) para presentará su nuevo tema, 'Mi principio', y repasar las canciones de su disco 'Ahora'. A la misma hora, cita con Los Átomos en el Espolón, donde a partir de la medianoche les recogerá el testigo Dos pájaros y un trío con su 'Tributo a Sabina y Serrat'.

El miércoles 24 actúa la Orquesta Jamaica Show en el céntrico paseo de la capital (21.00 y 24.00) y el jueves será el turno de Puro relajo. Este grupo navarro, que ya pasó en marzo por Riojafórum, regresa con su folclore mexicano, en esta ocasión a la plaza del Ayuntamiento (21.00). Y los mayores tienen citas musicales en el parque Gallarza, este sábado con Son&Do y el martes 23, con Mariachis Imperial.

De amenizar la jornada vespertina de la primera jornada de fiestas, tras el cohete, se encargarán la asociación Gylda con La Morrete Party, una fiesta Bárbara con Oh Mammy Devil e Iva Gina K (19.00 en la plaza de San Bartolomé); Bambino Oper Air con una 'pinchada' colectiva de DJs en la plazuela Alonso Salazar (17.00), y 'Vendimia los 40' con Dani Moreno, El Gallo, concierto para todos los públicos en El Espolón (20.30).

El 'Parrilla' y en las peñas

El festival 'Parrilla' volverá a servir de plataforma y escenario a jóvenes solistas y grupos riojanos, una cita ya clásica con el talento local pero siempre interesante y en ocasiones, sorprendente. Será en la Plaza del Parlamento, este sábado con DJ Sebastián Reyes, DJ Sofarsogood, DJ Jupiter, Gianni & Chris y Kurlzz; el domingo, con Fabio Laseca, Nuevos Mundos, Mil Córdobas , Kontrol Mental y Dork; el lunes, con LMC & DJ Kitos, Ayvan, El Posti y Modelo, y el martes 23, jornada denominada Equal, estarán Donna, Blackpanda y Lena Makana.

En las peñas de la ciudad sonará estos días mucha música de charanga, karaoke y disco móvil, pero también algunos conciertos. En su sede de la calle San Matías, la Peña La Rioja ha programado la noche de este sábado a Makoki el Can y su grupo Vela, así como un macroconcierto el jueves 25 con Los Bokoles, Jony y Salva, y Zapato Veloz. El mismo jueves, la Rondalosa abre la plaza Martínez Zaporta al rock kinki de Ohmnicidas –con un reciente disco con títulos que rezan 'Santa resaca', 'Vacaciones en Guantánamo' o 'III Guerra Mundial'–; y la Peña Logroño acogerá en su sede de la calle Villegas el concierto 'Somos de barrio' (día 23) y la actuación del Charro Mexicano (25).

Casa de Andalucía

Por último, la Casa de Andalucía suma una animada programación a las fiestas, que en el capítulo musical vuelve a contar con Maialen y Patxi, prácticamente todos los días mateos. A ellos suma los conciertos de Válgame el Son (este domingo), Los Calis (día 23), Víctor Puri (24), La Piti por rumbas (25), Joni y Salva (26) y del grupo flamenco La Alboreá (día 27).

Y para aplacar tanto decibelio, el italiano Paolo Oreni protagoniza el domingo un concierto de órgano en memoria del también organista, sacerdote y músico Jesús Amurrio, en la concatedral de La Redonda (21.00).