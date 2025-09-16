El 'Parrilla' regresa a la plaza del Parlamento del 20 al 23 de septiembre Hasta 17 grupos y artistas desfilarán en San Mateo por este festival de joven talento local que promueve el Ayuntamiento logroñés, de nuevo con su última jornada enfocada en fomentar la igualdad a través de la música

Estíbaliz Espinosa Logroño Martes, 16 de septiembre 2025, 13:48

La electrónica, el rock y la fusión regresan estos sanmateos a una nueva edición del 'Parrilla', festival que volverá a brindar su escenario a jóvenes solistas y grupos riojanos en la plaza del Parlamento. Serán cuatro jornadas, entre el sábado y martes próximos, la última de ella denominada 'Parrilla Equal', con artistas especialmente sensibilizados con la igualdad.

Dos de los protagonistas del 'Parrilla', Ayvan Romero y LMC, han participado este martes en la presentación del certamen junto a las concejalas Laura Lázaro (Festejos y Juventud) y Celia Sanz (Igualdad), y ambos han coincidido en agradecer y destacar la oportunidad que esta cita brinda al joven talento local.

En cuanto al cartel del 'Parrilla', se abre este sábado a las 19.00 horas son sonidos electrónicos, los que obtendrán de sus platos musicales los Djs Sebastián Reyes, Sofarsogood, Jupiter, Gianni & Chris y Kurlzz (la chica).

El domingo, cita con el pop rock en sus más diversas vertientes, como el de los alfareños Mil Córdobas rozando el garaje; el contundente hardcore punk de Kontrol Mental; el grunge de Dork, y los personales temas de Fabio Laseca.

La jornada del lunes 22 servirá un cóctel de géneros, como el rap de LMC & DJ Kitos, «con mensajes que hay que escuchar y unas letras bastante variadas que hablan de todos los temas que nos interesan a nosotros», ha explicado Jorge (LMC). En su concierto avanzará buena parte de su próximo disco, al igual que Ayvan Romero, joven artista andaluz afincado en Logroño, quien anuncia un show de flamenco con temas propios y versiones de grupos como Andy y Lucas, Fondo flamenco o Los Rebujitos. El mismo día sonarán también los compases flamencos de El Posti mezclados con acordes de blues e incluso de punk, para finalizar con el concierto de Modelo.

El 'Parrilla' se cierra el martes 23 con su segunda sesión Equal (se estrenó el pasado año de la mano de la Concejalía de Igualdad). Allí estarán la cantautora Donna con su personal voz y guitarra, y la cantante Lena Makana, esta última con una propuestas que va desde el jersey club hasta el funk brasileño pasando por géneros como el dancehall. Completa el cartel Blackpanda, la única propuesta no riojana. Este dúo madrileño formado por Marta Marlo y Andrés Lim se desenvuelve entre una amalgama sonora de electrónica, pop y urbano, y ajusta su repertorio y puesta en escena al espacio, ambiente o público de cada concierto.

Las dos primeras jornadas del festival, los días 20 y 21, la cita es en la plaza del Parlamento a las 19.00 horas, y las dos siguientes (22 y 23), a partir de las 20.00 horas.