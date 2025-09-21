Mikel Izal, el esperado gran concierto de fiestas de San Mateo

Diego Marín A. Logroño Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:41 Comenta Compartir

Mikel Izal protagoniza el concierto más destacado de las fiestas de San Mateo. El músico actúa a partir de las 22.00 horas en la plaza del Ayuntamiento para presentar su primer disco en solitario, 'El miedo y el paraíso'. Mikel Izal tuvo que suspender dos conciertos en La Rioja durante 2024, primero el del festival Actual en enero por una faringitis aguda y después el del Gran Reserva de Calahorra en junio por una tormenta. En este 2025 pretende recuperar ambas actuaciones puesto que ya ha actuado en el Gran Reserva y esta noche lo hace en Logroño, si el agua lo permite puesto que hay riesgo de lluvia.

La música en directo arrancará a las 21.15 horas con Dollar Selmouni como telonero. El artista mallorquín de origen argelino presentará las canciones de sus discos 'Los niños' (2019) y 'Dollar Selmouni' (2021). La vida de Jamel Selmouni Guerrero es de película, nació en la cárcel de Soto del Real mientras su madre estaba presa y creció en un centro de menores. Ahora, además de músico, es actor, ha participado como personaje secundario en el largometraje 'Hasta el cielo', de Daniel Calparsoro. Después de 'De callejón' (2023), en los últimos meses ha lanzado canciones como 'Más que amigos', en la que colabora Lola Índigo.

Pero el verdadero protagonista será Mikel Izal, inmerso en una extensa gira, la primera tras la disolución en 2022 del grupo que lideró, al que dio nombre y con el que editó cinco discos. Curiosamente, el músico actuará en Logroño después de haberlo hecho el día anterior en las fiestas de San Mateo de Oviedo, y por delante le quedan conciertos como el de las fiestas del Pilar en Zaragoza, Bilbao, Barcelona, Sevilla y Madrid. En la capital riojana ofrecerá el único concierto gratuito, por lo que se espera un gran lleno en la plaza del Ayuntamiento.

Tal y como presentó el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, «Izal llega a Logroño con una superproducción que supone un escenario de mayores dimensiones que el habitual, dotado de una pantalla central de 12x8 metros, pantallas laterales de gran formato y un sistema de iluminación de más de 100 móviles». «Esta producción de alta calidad responde a la necesidad del artista de recrear un 'show' a la altura de los grandes festivales en los que ha participado, donde ha agotado las entradas», añadió Miguel Sáinz.

Mikel Izal es ingenierode Telecomunicaciones y como tal trabajó en Boeing hasta que en el 2008 ganó el Certamen de Jóvenes Creadores de la Comunidad de Madrid, entonces arrancó una trayectoria musical más profesional, iniciada como cantautor y que se afianzó como grupo de pop-rock para acabar ahora como solista, si bien defiende sus canciones en directo con banda. 'El miedo y el paraíso' ha sido su primer disco en solitario tras disolver la banda Izal, diez canciones con las que está redondeando una gira de presentación que arrancó en el 2024 y seguirá hasta 2026. El de Logroño es el directo más destacado de toda la programación musical de San Mateo, donde apenas se asoman Los Calis y Zapato Veloz.

La plaza del Ayuntamiento prevé contar con un lleno como hace años que no se ve, con un público expectante por disfrutar de una música actual con garantías de sonar bien. Y Mikel Izal, que ya actuó en Logroño con su banda en el festival 2016 en una noche en el Palacio de los Deportes junto a Xoel López y Second para presentar 'Copacabana', es un concierto que promete.

