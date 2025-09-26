LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los nuevos integrantes de Zapato Veloz durante su actuación en la calle San Matías.

Los nuevos integrantes de Zapato Veloz durante su actuación en la calle San Matías. Justo Rodríguez

Tres canciones de Zapato Veloz en el concierto de Zapato Veloz

'El tractor amarillo', 'Tribu comanche' y 'Hay un gallego en la luna' fueron los temas originales del resucitado trío gallego en una actuación repleta de versiones en clave de cachondeo para divertir al público logroñés ·

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:24

Lo verdaderamente trágico de este San Mateo en Logroño es que los conciertos marginales, como los de Los Calis y Zapato Veloz, ... en otras ocasiones secundarios, enterrados en el programa por otros que deberían ser más importantes, han acabado siendo principales en base a una rácana agenda musical, con solo un Mikel Izal que llevarse a la boca y que ha acabado superado en público por el grupo de rancheras Puro Relajo. A la peña La Rioja, que programó a Zapato Veloz como el año pasado perpetró la actuación de Leticia Sabater, hay que agradecer que solo retrasaran media hora la actuación. Podría haber sido una o dos horas la demora para poder disfrutar del tremendo concierto. Siempre hay que ponerse en lo peor para que los problemas parezcan más triviales. Uno se imagina a los nuevos Zapato Veloz negándose a actuar si no les agasajaban con un catering sibarita: «O nos sirven unas bravas del Jubera o no salimos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Detenido un conductor tras un accidente con un ciclista herido en Logroño
  3. 3

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  4. 4 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  5. 5

    Autobuses escolares con goteras, cinta aislante y exceso de velocidad en La Rioja Alavesa
  6. 6 Eman Akram reúne más de 8.200 firmas para poder llevar el hiyab en el IES Sagasta
  7. 7

    El buen tiempo mejora la calidad por días y alargará la vendimia hasta entrado octubre
  8. 8 El mercado inmobiliario riojano se recalienta: un 45% más de hipotecas
  9. 9

    Víctor Puri, el ruiseñor de Logroño
  10. 10 Los Reyes y la princesa Leonor visitan Viana este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Tres canciones de Zapato Veloz en el concierto de Zapato Veloz