Mikel Izal abandona sus 'miedos' y accede al 'paraíso' en San Mateo

Justo acababa de pasar el batallón de limpieza del desfile de carrozas de San Mateo y arrancó el directo de Dollar Selmouni, con un nutrido grupo de jóvenes que esperaba al mallorquín. El escenario que parecía un trastero, con los instrumentos de Mikel Izal protegidos del agua con plásticos, pero Dollar Selmouni ofreció un buen directo acompañado solo de Kevin Navarro, a la guitarra y los 'samplers'.

A pesar de bromear cantando los estribillos de 'La Flaca' de Jarabe de Palo, 'Corazón partío' de Alejandro Sanz y 'Sarandonga' de Lolita, además de la canción de la teleserie 'Óliver y Benji', Dollar Selmouni demostró tener lo que define como «flow criminal», con buenas bases, ritmos que arrancan los pies del suelo y letras con contenido. Y con temazos como 'Pa que lo gocen', con un estilo barriobajero y 'gansta rap' del estilo de MC Lee y Triple XXX, lo único reprobable en su intensa media hora de actuación fue la última y ñoña canción 'Motorseries #09', con proyección de palomas volando incluida.

Con alguna gota de la temida lluvia inició Mikel Izal su concierto. Tal vez lo meteorológico influyó en que el público tardara en llenar la plaza con miles de espectadores, pues eso no ocurrió hasta comenzada la actuación. La propuesta escénica, sobre todo en cuanto a sonido e iluminación, fue sobresaliente. El músico apareció de forma épica, entre la oscuridad, sobre una plataforma y entre imágenes de meteoritos. La verdad es que, porque lo anunciaron, pero no se aprecia diferencia alguna entre el grupo Izal que lideró y el solista Mikel Izal, es el mismo 'pop rock' de cierto aire indie pero muy basado en la figura del cantante, con tintes de Héroes del Silencio, Viva Suecia e Ismael Serrano.

El público el concierto de Mikel Izal.

«Tengo una historia especial con Logroño. Tengo unos colegas, venimos a la casa de uno en Baños de Ebro y todos los años venimos en la quedaba anual a Logroño», explicó, arrancado ya un concierto con el que pudo cumplir con la suspensión a la que le obligó una faringitis en Actual 2024, como este mismo año recuperó en el Gran Reserva de Calahorra el cancelado el año pasado por una tormenta. Acompañado de una banda de cinco músicos (entre ellos el guitarrista valenciano de ascendencia de Villamediana Toni Carrillo), Mikel Izal se dedicó solo a cantar, y solo tocó la guitarra y la pandereta muy ocasionalmente. Dividió el directo en capítulos ('El miedo', 'El grito', 'La fe' y 'El Paraíso') y cobró fuerza con canciones célebres de su etapa con Izal.

«A ser posible, bailad mal. Bailar bien es una horterada», animó Mikel Izal. Desde luego, este fue, gustos aparte, un concierto de alto nivel para San Mateo. Uno y único, pero al menos de nivel. Mikel Izal redondeó un buen directo, en el que repasó las canciones de su primer disco en solitario, 'El miedo y el paraíso', con los mejores temas del grupo Izal, como 'Pequeña gran revolución' y 'El baile'. Hubo una crítica a la guerra en Gaza y un reconocimiento al equipo técnico por su trabajo bajo la lluvia. Tras una hora de directo que se hizo corta se produjo un bis con el último capítulo, 'El paraíso'.

«Tenía una deuda con vosotros. Tenía que haber venido en enero al Actual y me puse malísimo, así que tenía a Logroño en el debe», reconoció Mikel Izal. En esta, la parte más movida e interesante del repertorio, casi todo fueron canciones de Izal, como 'Copacabana' y 'La mujer de verde', a excepción de la guinda final, 'El paraíso'. En total, el concierto no duró ni una hora y media y, eso sí, resultó breve.

